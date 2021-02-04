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抖音邀劉德華進駐 傳開價1億 下一個目標是王菲？

娛樂新聞組／綜合報導
抖音傳出下一個目標是王菲。（取材自微博）
抖音傳出下一個目標是王菲。（取材自微博）

香港天王劉德華出道40年，人氣不減，多年來劉德華一直不玩社群，但日前他在「抖音」開設個人第一個社交帳號，短短幾天就衝近5200萬粉絲。據圈中人爆料，抖音平台砸下至少人民幣1億元邀請劉德華進駐，更傳下一步，就要以逾億人民幣利誘王菲來坐鎮。

鏡週刊報導，劉德華日前高調宣布在抖音開設帳號並公開影片，12小時內就湧入千萬粉絲關注，幾乎大半中港台演藝圈有抖音帳號的藝人，都化身迷妹迷弟前來「朝聖」按讚，才幾天劉德華已累積近5200萬粉絲，已是抖音平台粉絲量前10名的超級流量大戶，而郭富城抖音粉絲僅204萬。

圈中人爆料，抖音這次砸下重金禮聘劉德華來開帳號，傳言更指抖音還準備以逾億人民幣利誘王菲也進駐抖音。

不過王菲早有微博帳號「veggieg」，但從2015年3月後就沒再更新過，這次就看王菲買不買帳。

其實劉德華選擇在這個時間點加入抖音，為他在對岸的賀歲新片「人潮洶湧」拉抬的目的非常明顯。

劉德華入駐抖音僅發布4個視頻，就收穫上千萬粉絲！不過，劉德華第五條視頻發布後，他就翻車了，還遭到抖音官方的處罰，帳號的權重也被降，並且流量還暴跌了1000萬。

據悉，之所以如此是因為，在第五條視頻中，劉德華犯了抖音大忌，他為自己的新電影「人潮洶湧」做宣傳，視頻裡「帶水印+掛廣告鏈接」，這些觸犯平台的規則。

劉德華加入抖音，果然魅力無法擋。（取材自微博）
劉德華加入抖音，果然魅力無法擋。（取材自微博）

抖音 王菲 人民幣

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