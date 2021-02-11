賀歲檔電影星光熠熠 鈴木保奈美、三浦友和添光

長澤雅美亦參演「唐人街探案3」。(取材自微博)

又是一年春節檔電影 ！元旦檔憑藉著「送你一朵小紅花」上映9天9億元（人民幣，下同，約1.4億美元）票房的助力，1月1日至3日，全國電影票房接近13億元，超越2018年創造的12.71億元同檔期最高的票房紀錄。新快報報導，元旦檔的高光，讓春節檔備受關注。由於2020年春節檔好幾部電影留到了下一年上映，2021年的春節檔呈現出了有趣的趨勢，一部分累積了觀眾整年的期待，蓄勢待發；一部分是宣傳良久，只聞其聲未見真容；還有一部分新鮮出現的，令人眼前一亮。

•「唐人街探案3」 日星雲集

導演 ：陳思誠 主演：王寶強、妻夫木聰

作為「唐探系列」的收官之作，它有多令觀眾們翹首以盼已不用多說，貓眼平台有360多萬的影迷表達著觀看欲望。這一次，電影和網劇的偵探們全員加入，中日泰三國偵探組成聯盟，「唐探系列」可謂是迎來了史上最強的一次集結。除此之外，Q身分、秦風身世等前作留下的謎題有待揭曉，所以「唐人街探案3」也被視為唐探宇宙的裡程碑之作。

影片緊接著上一部的故事而展開，唐仁秦風受野田昊之邀，空降東京破一樁奇案。據悉，這是整個系列最大規模的一次拍攝，前往東京的澀谷、新宿、秋葉原取景，全片群演超萬人。最最令人期待的，是可以看到一幫大家熟悉的日本演員的加入，日本觀眾心目中的「國民女神」、憑藉電影「在世界中心呼喚愛」走進大家視野的長澤雅美、因出演「伊豆的舞女」而被國內觀眾熟知的三浦友和、在「羅曼蒂克消亡史」中貢獻精彩演技的淺野忠信。看見首次出演內地影片的鈴木保奈美，無論對導演還是觀眾來講，都是一次「圓夢」的過程。

•「侍神令」 奇觀震撼

導演：李蔚然 主演：周迅、陳坤

改編自遊戲「陰陽師」的「侍神令」，幕後堪稱是神仙班底，曾打造過「風聲」「尋龍訣」的「黃金搭檔」陳國富和張家魯再度強強聯手，使用IMAX全畫幅攝影機拍攝，有超過2000個的視效鏡頭，並且採用視效實時合成技術。

影片講述了穿行於人妖兩界的陰陽師晴明（陳坤飾演），與一眾侍神締結契約，共同守護平京城的故事。導演李蔚然表示：「大多數古裝片都有雷同感，我要我的電影中有觀眾從未見過的場景。」

關於「侍神令」的設定，李蔚然介紹：「電影面對的是中國的觀眾，我們覺得如何在不脫離原本故事的架構上，改編出一個純正的中國故事，一個更完整的人與妖的世界，是電影的重中之重。」為此，幕後團隊傾盡全力創造了一個「超越想像力」的世界，塑造出人妖分區共治的世界觀。

劇組在攝影棚內搭建出了華美閒適的晴明庭院，蔥鬱逼真的郊外森林，高達四層、神秘詭譎的妖域紅樓，用盡各種方法展現震撼的奇觀。對於恢弘逼真的實景搭建，陳坤笑稱：「第一場戲的森林我就驚了，如果不說，沒人相信這是在棚裡拍的，都以為是真的原始森林，「侍神令」的場景可以說超出想像力的美妙。」從人與妖的關係出發，「侍神令」的主旨在於羈絆與忠誠，以晴明和百旎（周迅飾演）締結的侍神令為核心，延伸出人和人之間、人和侍神之間濃厚的情感勾連。

•「刺殺小說 家」 奇幻冒險

導演：路陽 主演：雷佳音、楊冪

從製作上來看，這是一部奇幻電影，交織著小說裡和現實中的兩個世界。而從主題上來講，是關於信念的故事。為了找到失踪的女兒，雷佳音飾演的父親關寧選擇相信小說異世界的存在，絕望的父親抓住最後的希望，踏上一場奇幻冒險。而異世界裡，王聖迪飾演的小女孩則在尋找被天神赤髮鬼擄走的父母。影片裡，雷佳音詮釋的父親，讓人印象深刻。導演路陽盛讚，「他的表演一直很有力量感，而且越來越自如，給這個角色帶來很多意外的驚喜」。

這是雷佳音和路陽導演繼「繡春刀2：修羅戰場」後再度攜手，但據雷佳音透露，因為了解路陽「極虐」的工作風格，對於這次合作，自己一開始有點猶豫，是劇本和關寧這個角色改變了他的決定。關寧身上堅定的信念感，深深打動了雷佳音，令他讀劇本時忍不住哽咽，感慨道「幸虧導演堅定地找我來演，不來會很惋惜」。據悉，為了更加真實自然地演繹出角色瀕臨極限的精神狀態，雷佳音有時候在片場會不吃飯不睡覺，將自己完全沉浸在角色中，十分拚命。