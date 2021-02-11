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王凱少拍戲拍好戲 「大江大河2」顛覆「續集必爛」

娛樂新聞組／綜合報導
王凱為「大江大河」中的宋運輝這個角色設計了許多專屬小動作。（取材自微博）
王凱為「大江大河」中的宋運輝這個角色設計了許多專屬小動作。（取材自微博）

「大江大河」第一部於2018年播出，並取得了豆瓣8.8的評分。對於第二部，很多人擔心它走不出「續集必爛」的魔咒，不過它用豆瓣9.2分證明了自己。近日，「大江大河2」男主角王凱受訪時直言，如果說第一部自己扮演的宋運輝如何用知識改變命運，那第二部講述的是宋運輝如何不辜負這個時代。

新快報報導，「大江大河2」延續了第一部的主演班底，王凱、楊爍、董子健依然是劇中的三劍客，延續了第一部角色的同時，也有不同的成長和變化。值得一提的是，拍攝第一部的時候，王凱為宋運輝這個角色設計了滿多角色專屬小動作，到了第二部，他同樣為人物打造了強烈的個人特徵。他認為，那個年代的知識分子不會像現代人這樣大開大合，相對更內斂一些，「不會有特別大幅度的動作，情緒波動很少，所以我在動作和情緒上的處理，偏向收著一些。」

據報導，從第一部到第二部，王凱越來越與宋運輝這個角色融為一體，王凱認為，這個人物最打動自己的地方是有愛心、有孝心、有童心、有原則、有底線、有韌勁兒，然後敢闖敢拚。他更認為，兩部「大江大河」之所以能收穫較高口碑，在於劇集體現了時代精神，「無論是以前還是現在，核心就是拚搏的精神」。也正因為這種「不畏艱難、敢闖敢拚」的拚搏時代精神，讓不同年齡段的人都從中找到了共鳴。

從目前熱播中的「大江大河2」，以及前段時間播放的「清平樂」，這幾年接的角色，王凱接演的絕大多數角色都比較厚重。王凱說，一直覺得自己很幸運，一年裡能拍那麼多好戲。

雖然這幾年接戲很少，但王凱並不擔心人氣降低，「我反而覺得不停地拍戲，掏空自己，反而會讓人氣降低吧。」王凱認為，少拍戲，拍好戲。這是他對自己的嚴格要求，也是對觀眾的負責任。

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