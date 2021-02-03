我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

老童星！侯祥患不老症 36歲還只能演孩子

娛樂新聞組╱綜合報導
侯祥（左 ）與張國立（右）合演「中國往事」時已經23歲。（取材自豆瓣電影）
侯祥（左 ）與張國立（右）合演「中國往事」時已經23歲。（取材自豆瓣電影）

曾出演陳可辛監製「中國往事」的「不老童星」侯祥，自9歲起停止發育，因外貌及身高限制，多數只能接演「兒子」角色，當觀眾得知他真實年齡已36歲時，均驚訝不已。

香港01報導，1985年生於北京一個普通家庭的侯祥，在9歲時便停止了成長，時光在他身上彷彿靜止了一樣，9歲之後的他再也沒長高，父母帶他去醫院檢查，卻被醫生告知已經「停止發育」。

侯祥雖然先天不足，但人生卻是一路逆襲，正因為他外貌稚嫩，而內心成熟，因此在飾演「兒童」角色時，揣摩角色性格更精準。

報導指出，侯祥跟張國立在「中國往事」對戲時，張國立已是知名演員，侯祥見面並未隱瞞自己的真實年齡，坦承當時自己23歲，把張國立嚇一大跳，張國立當時還以為侯祥最多只有10多歲。

報導稱，侯祥在「中國往事」中飾演的「耳朵」令人印象深刻，當時23歲的他跟張國立對戲毫不緊張，演技頻獲稱讚，他拍攝時多數都是一take就過，很少NG。

而在戲外，侯祥也找到了自己的真愛，侯祥老婆跟他是同學，早在讀書時就暗戀女方，但直到自己事業有些成績，才鼓起勇氣展開追求，最終成功娶妻回家。

雖然站在一起時會被笑稱是「母子」，而不像「夫妻」，不過兩人並不理會流言蜚語，生活非常甜蜜恩愛。

侯祥出道10多年，演過「闖關東」、「新紅樓夢」、「生死線」等許多電視電影作品，如今已經36歲，在戲劇中依然飾演小孩，但他身家早已破千萬人民幣，也順利娶得美嬌娘，堪稱人生贏家。

中國 人民幣 北京

上一則

如果年輕個10歲 林心如想挑戰爆乳賣弄風騷

下一則

22歲女星點評52歲「情歌教父」被罵翻 周傳雄：音樂無輩分

延伸閱讀

女神維持體態不節食！36歲綾瀨遙公開最愛吃這個

女神維持體態不節食！36歲綾瀨遙公開最愛吃這個
全用iPhone拍！蘋果微電影《阿年》今年講勇氣希望

全用iPhone拍！蘋果微電影《阿年》今年講勇氣希望
川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億

川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億
川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億

川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億

熱門新聞

鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30
曾之喬(左、中)、Jessica(右)都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

2021-01-31 11:12
胡錦(左)、顧安生結婚多年，鶼鰈情深。（本報資料照片）

70年代潘金蓮嫁主播 胡錦、顧安生相知相守40年

2021-01-28 02:27
馬可（右）曾在「花千骨」中飾演六界第一美男「殺阡陌」。圖／摘自微博

「花千骨」第一美男認了隱婚2年 演員妻疑似有孕

2021-01-28 12:08
鄭爽(右)曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子，卻爆出棄養醜聞。(取材自微博)

鄭爽棄養證據曝光 開15條件向張恒索3600萬

2021-01-27 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀