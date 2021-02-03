老童星！侯祥患不老症 36歲還只能演孩子

侯祥（左 ）與張國立（右）合演「中國往事」時已經23歲。（取材自豆瓣電影）

曾出演陳可辛監製「中國 往事」的「不老童星」侯祥，自9歲起停止發育，因外貌及身高限制，多數只能接演「兒子」角色，當觀眾得知他真實年齡已36歲時，均驚訝不已。

香港01報導，1985年生於北京 一個普通家庭的侯祥，在9歲時便停止了成長，時光在他身上彷彿靜止了一樣，9歲之後的他再也沒長高，父母帶他去醫院檢查，卻被醫生告知已經「停止發育」。

侯祥雖然先天不足，但人生卻是一路逆襲，正因為他外貌稚嫩，而內心成熟，因此在飾演「兒童」角色時，揣摩角色性格更精準。

報導指出，侯祥跟張國立在「中國往事」對戲時，張國立已是知名演員，侯祥見面並未隱瞞自己的真實年齡，坦承當時自己23歲，把張國立嚇一大跳，張國立當時還以為侯祥最多只有10多歲。

報導稱，侯祥在「中國往事」中飾演的「耳朵」令人印象深刻，當時23歲的他跟張國立對戲毫不緊張，演技頻獲稱讚，他拍攝時多數都是一take就過，很少NG。

而在戲外，侯祥也找到了自己的真愛，侯祥老婆跟他是同學，早在讀書時就暗戀女方，但直到自己事業有些成績，才鼓起勇氣展開追求，最終成功娶妻回家。

雖然站在一起時會被笑稱是「母子」，而不像「夫妻」，不過兩人並不理會流言蜚語，生活非常甜蜜恩愛。

侯祥出道10多年，演過「闖關東」、「新紅樓夢」、「生死線」等許多電視電影作品，如今已經36歲，在戲劇中依然飾演小孩，但他身家早已破千萬人民幣 ，也順利娶得美嬌娘，堪稱人生贏家。