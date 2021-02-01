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火了！從少女感演到威武感 章子怡「上陽賦」甜戀周一圍

記者杜沛學／綜合報導
章子怡(右)與周一圍在「上陽賦」中有許多恩愛戲碼。（圖：八大提供）
章子怡(右)與周一圍在「上陽賦」中有許多恩愛戲碼。（圖：八大提供）

章子怡主演的「上陽賦」從開播以來就話題不斷，從「少女感」爭議到服裝造型被惡搞、名牌球鞋在古裝劇中穿幫，雖大多不是正面宣傳，卻讓更多人知道了這部戲，一追之下更漸漸「入坑」，除了章子怡首度演出電視劇本身就充滿看點，更捧紅霸氣又深情的男主角周一圍。

章子怡在「上」劇一出場就是15歲少女，讓年過40的她慘遭吐槽沒有少女感，她也怒批片方不應消費她的年紀、外貌，自己只是「本本分分地塑造角色」。不過隨著劇情推進，劇中從天真浪漫的小公主，到為了家族利益悲憤犧牲婚姻、霸氣領軍的王妃，從「少女感」到「威武感」，用細膩演技展現「國際章」的大器風範。

劇中飾演「豫章王」的周一圍，從參加節目「我就是演員」就獲章子怡欣賞，兩人這次在「上」劇中的搭配默契十足，「先婚後愛」的設定讓戲迷津津樂道、少女心噴發。劇中霸氣的英雄救美、動不動就公主抱，讓周一圍的角色加分不少，幕後花絮曝光大婚戲碼時，周一圍要抱著章子怡走很長的路，一喊卡他就大喘氣，直呼：「她可沉了！別看她瘦。」章子怡則笑著解釋，因為古裝布料比較重，自己還是很瘦的。

除了男女主角，該劇曾被網友虧「演員年齡層最高的電視劇」，但也因為有許多老戲骨參演，更添戲劇張力，包括飾演章子怡父母的于和偉及趙雅芝、飾演帝后的蔣愷及史可，還有特別出演楊祐寧母親的影后惠英紅。幾位老戲骨們在劇中上演世家鬥爭、王權爭霸，在每個角色不同的立場之下，各個老謀深算、相互制衡，卻也有各自的無奈，安排上細膩不浮誇，由幾位資深演員詮釋得更加立體。

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