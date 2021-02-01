我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

陳芳語爆創造101內幕！監視器開整天拍換衣、氣喘不給藥

娛樂新聞組／綜合報導
陳芳語大談於2018年參加女團選秀節目「創造101」的辛酸。（取材自微博）
陳芳語大談於2018年參加女團選秀節目「創造101」的辛酸。（取材自微博）

26歲的台灣女歌手陳芳語（Kimberley）於2018年參加中國選秀節目「創造101」，憑著紮實的唱跳實力，再次暴紅。她日前登上台灣YouTuber「館長」的直播節目，大談當年參賽辛酸史，揭露受到不少不公平待遇，而且完全沒有人權。

香港01報導，陳芳語提到當時參賽者都要入住節目組提供的宿舍，四個女生住一間房，但很快就發現「完全沒人權」，包括房間24小時裝設攝影機，她質疑如何換衣服，卻被節目組推去狹窄的廁所更換。

後來陳芳語用帽子蓋上鏡頭維護隱私權，結果卻被節目組點名大罵：「妳覺得好玩嗎？」她回應：「你覺得看小女生的身體好玩嗎？」卻被指責頂嘴，後來也真的有參賽者換衣畫面被播出，讓她怒斥：「超級變態！」

陳芳語還提到，錄製前已跟節目組講過自己是素食者，比賽期間卻提供兔肉給她，她只能餓肚子整整三天，結果因為貧血掛急診；另外，有氣喘的她在極差的居住環境下曾經發病，卻被拒絕拿藥，完全沒有人權可言。

她也透露，在拍攝期間，和其他5名來自台灣的參賽者都受到排擠，「節目跟我們說『台灣地區妳們就坐在那』」，節目組更要求澳洲籍馬來西亞裔的她在採訪中說：「我是中國人」，讓她覺得毫無道理。

此外，陳芳語提到占用浴室抽菸、跟男友講電話的同寢室友，陳不慎脫口「新疆」。事後網友對比認為這位室友是熱依娜，熱依娜則在微博嗆聲：「嘖嘖嘖嘖！度量跟身高成正比啊！姐們兒，誰認識妳啊？」對此，陳芳語表示上館長的節目只是回答問題，並非抱怨，且整起事件是真實的，「如果有得罪到任何人，我非常抱歉。」

台灣 中國 澳洲

上一則

曾為瑪丹娜寫歌 34歲音樂奇才驟逝

下一則

歐陽娜娜機場遇噁男 遭扯髮還被索吻

延伸閱讀

毛曉彤公開錄音檔 揭當年男友出軌瞎扯對話

毛曉彤公開錄音檔 揭當年男友出軌瞎扯對話
陳翔偷吃喊冤 毛曉彤再曝錄音檔「補槍」

陳翔偷吃喊冤 毛曉彤再曝錄音檔「補槍」
芝高速路槍擊案激增 受害者指破案率低籲強化監視

芝高速路槍擊案激增 受害者指破案率低籲強化監視
黃奕上綜藝尋愛 約會男嘉賓曾離婚

黃奕上綜藝尋愛 約會男嘉賓曾離婚

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29
華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居