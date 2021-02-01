陳芳語爆創造101內幕！監視器開整天拍換衣、氣喘不給藥

陳芳語大談於2018年參加女團選秀節目「創造101」的辛酸。（取材自微博）

26歲的台灣 女歌手陳芳語（Kimberley）於2018年參加中國 選秀節目「創造101」，憑著紮實的唱跳實力，再次暴紅。她日前登上台灣YouTuber「館長」的直播節目，大談當年參賽辛酸史，揭露受到不少不公平待遇，而且完全沒有人權。

香港01報導，陳芳語提到當時參賽者都要入住節目組提供的宿舍，四個女生住一間房，但很快就發現「完全沒人權」，包括房間24小時裝設攝影機，她質疑如何換衣服，卻被節目組推去狹窄的廁所更換。

後來陳芳語用帽子蓋上鏡頭維護隱私權，結果卻被節目組點名大罵：「妳覺得好玩嗎？」她回應：「你覺得看小女生的身體好玩嗎？」卻被指責頂嘴，後來也真的有參賽者換衣畫面被播出，讓她怒斥：「超級變態！」

陳芳語還提到，錄製前已跟節目組講過自己是素食者，比賽期間卻提供兔肉給她，她只能餓肚子整整三天，結果因為貧血掛急診；另外，有氣喘的她在極差的居住環境下曾經發病，卻被拒絕拿藥，完全沒有人權可言。

她也透露，在拍攝期間，和其他5名來自台灣的參賽者都受到排擠，「節目跟我們說『台灣地區妳們就坐在那』」，節目組更要求澳洲 籍馬來西亞裔的她在採訪中說：「我是中國人」，讓她覺得毫無道理。

此外，陳芳語提到占用浴室抽菸、跟男友講電話的同寢室友，陳不慎脫口「新疆」。事後網友對比認為這位室友是熱依娜，熱依娜則在微博嗆聲：「嘖嘖嘖嘖！度量跟身高成正比啊！姐們兒，誰認識妳啊？」對此，陳芳語表示上館長的節目只是回答問題，並非抱怨，且整起事件是真實的，「如果有得罪到任何人，我非常抱歉。」