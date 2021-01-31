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金巧巧開撕「浪姐2」：沒人氣等於沒鏡頭

娛樂新聞組／綜合報導
金巧巧質疑節目單位「沒有人氣等於沒有鏡頭」。（取材自微博）
金巧巧質疑節目單位「沒有人氣等於沒有鏡頭」。（取材自微博）

中國人氣綜藝節目「乘風破浪的姐姐2」開播後話題不斷，第二季找來眾多話題女星參戰，其中一位「姐姐」金巧巧發文，疑似批評節目單位「沒有人氣等於沒有鏡頭？？？！！！ 」，隨後秒刪引發爭議，同時她另一個身分是電影集團老闆娘，貴婦來歷也受到討論。

對此，網友評論不一，有人稱：「姐姐真剛，我喜歡」，但也有人表示：「但現實就是這樣啊，那麼多姐姐，很難每個人都滿意吧」。

ETtoday報導，金巧巧早前拍戲大多演公主，包括「西遊記」孔雀公主、「春光燦爛豬八戒」長二公主、「薛仁貴傳奇」昭陽公主、「楊貴妃秘史」玉真公主，因此有「全能公主」、「公主專門戶」的封號。現年45歲的她參加「乘風破浪的姐姐2」大秀現場唱功，還跳起芭蕾舞，站定劈腿一字馬，身段柔軟。

然而金巧巧在微博發文：「沒有人氣等於沒有鏡頭？」被外界推測是質疑演出畫面被「乘風破浪的姐姐2」節目刪減，有粉絲心疼「公主的心委屈了」，有網友留言「你確實沒人氣啊，都放你也沒有人看啊，沒鏡頭很正常。」該則貼文隨後秒刪。

金巧巧的經歷也陸續被挖出，曾活躍90年代戲劇圈，和香港藝人吳啟華有過一段戀情，2011年和博納影業集團總裁于冬相戀結婚，並生下一對兒女，被外界視為貴婦級女星，此次參加「乘風破浪的姐姐2」，透露表演前得急性咽炎，導致無法正常發聲，但仍對自己打氣說：「無論能否發揮出最佳狀態，我都會珍惜舞台上的每一秒鐘。」

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