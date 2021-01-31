扯Baby嫁古天樂 香港記者道歉順便再爆料

Angelababy遭爆改嫁給古天樂，氣得她發文提吿。（取材自微博）

中國 男星黃曉明和Angelababy結婚4年，近來頻傳婚姻觸礁，一度爆料兩人早已離婚的香港 資深記者「香港朱皮」，近期又有直指Angelababy已經離婚改嫁古天樂，被Baby的工作室揚言提告之後，已經拿下爆料影片，並發出道歉文，卻又爆出更多昔日秘聞，並強調Baby已與黃曉明離婚。

「香港朱皮」上午發文說：「其實昨天我說古天樂與楊穎蜜月後歸來進軍抖音，是外面有所誤會而已，我指的是古天樂與楊穎合組公司，在外面度假經過蜜月期磨合，終於達成合作協議歸來。」隨後又說：「香港明星從不主動承認結婚或離婚，慣例都是記者報導之後他們出來回應，娛樂記者間接幫了忙，讓當事人多一個宣傳機會亮相。」

香港朱皮也提到他昔日與Baby的經紀團隊關係不錯，「當年楊穎的經理人團隊，還在香港鴻星酒家請我吃大閘蟹，徵求我楊穎用何種方式才可以爆紅，還是我勸她回內地發展，找一個當紅男星炒緋聞 ，後來楊穎果然跟黃曉明傳了五年多緋聞，每次兩人住同一酒店，男女雙方的經理人都通知我寫緋聞，我還以為是我教他們的結果，只是後來弄假成真」。

香港朱皮最後也說周迅離婚多年才終於承認，「這種推測是香港娛樂記者的手法」，但最後也假意道歉，「第一次出事要向明星道歉，也是活該，第一次向楊穎認錯道歉也是必需的，有錯就改，真的沒有一絲惡意，希望楊穎大人有大量，別跟我這個窮記者計較」。