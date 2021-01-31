我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

扯Baby嫁古天樂 香港記者道歉順便再爆料

記者陳建嘉／綜合報導
Angelababy遭爆改嫁給古天樂，氣得她發文提吿。（取材自微博）
Angelababy遭爆改嫁給古天樂，氣得她發文提吿。（取材自微博）

中國男星黃曉明和Angelababy結婚4年，近來頻傳婚姻觸礁，一度爆料兩人早已離婚的香港資深記者「香港朱皮」，近期又有直指Angelababy已經離婚改嫁古天樂，被Baby的工作室揚言提告之後，已經拿下爆料影片，並發出道歉文，卻又爆出更多昔日秘聞，並強調Baby已與黃曉明離婚。

「香港朱皮」上午發文說：「其實昨天我說古天樂與楊穎蜜月後歸來進軍抖音，是外面有所誤會而已，我指的是古天樂與楊穎合組公司，在外面度假經過蜜月期磨合，終於達成合作協議歸來。」隨後又說：「香港明星從不主動承認結婚或離婚，慣例都是記者報導之後他們出來回應，娛樂記者間接幫了忙，讓當事人多一個宣傳機會亮相。」

香港朱皮也提到他昔日與Baby的經紀團隊關係不錯，「當年楊穎的經理人團隊，還在香港鴻星酒家請我吃大閘蟹，徵求我楊穎用何種方式才可以爆紅，還是我勸她回內地發展，找一個當紅男星炒緋聞，後來楊穎果然跟黃曉明傳了五年多緋聞，每次兩人住同一酒店，男女雙方的經理人都通知我寫緋聞，我還以為是我教他們的結果，只是後來弄假成真」。

香港朱皮最後也說周迅離婚多年才終於承認，「這種推測是香港娛樂記者的手法」，但最後也假意道歉，「第一次出事要向明星道歉，也是活該，第一次向楊穎認錯道歉也是必需的，有錯就改，真的沒有一絲惡意，希望楊穎大人有大量，別跟我這個窮記者計較」。

香港 緋聞 中國

上一則

挑戰職場版「延禧」 吳謹言變熱搜常客

下一則

主持尾牙遭騷擾還被拱獻吻 雞排妹氣得大爆料…

延伸閱讀

瞎扯baby嫁給古天樂 香港記者發道歉文又爆更多料

瞎扯baby嫁給古天樂 香港記者發道歉文又爆更多料
黃曉明飾不完美的危機公關專家 網讚：去油膩

黃曉明飾不完美的危機公關專家 網讚：去油膩
離婚實錘了？黃曉明凌晨為兒慶生 Baby沒反應

離婚實錘了？黃曉明凌晨為兒慶生 Baby沒反應
黃曉明意外同框前女友秦嵐 開心熱聊

黃曉明意外同框前女友秦嵐 開心熱聊

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29
華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇