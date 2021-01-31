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挑戰職場版「延禧」 吳謹言變熱搜常客

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言說自己很喜歡演有勁兒的角色。（取材自微博）
吳謹言說自己很喜歡演有勁兒的角色。（取材自微博）

近日正在熱播的「正青春」收視亮眼，相關話題也頻頻登上熱搜榜單，還意外引發了「女性獨立究竟有多爽」的大討論。劇中飾演者章小魚的吳謹言表示，自己很喜歡演章小魚這種有勁兒的角色。

封面新聞報導，「正青春」中的章小魚，二本畢業，原本學歷上沒有優勢，但因為出生在義烏批發商家庭，自小耳濡目染，擁有一身砍價「神技能」和推銷秘籍，而誤打誤撞成為外企SW銷售一部總監林睿的助理。在林睿的帶領下，章小魚憑藉敢拚敢闖的韌勁兒、機敏與熱心腸在職場中一路闖關升級。

而吳謹言在成名作「延禧攻略」中飾演的魏瓔珞便是從小宮女一路逆襲成為寵妃。「正青春」中，她飾演的章小魚作為新人開掛的職場經歷讓不少觀眾覺得「正青春」似乎是時尚職場版「延禧宮略」，人設有些「神似」。

吳謹言坦言章小魚和魏瓔珞確實有相似之處，「都是為了目標會很堅定的人，雷厲風行，在自己的領域足夠突出也足夠幸運。」但她認為兩人性格上還是有很大區別的。

「正青春」可謂是四個女人一台戲。除了吳謹言飾演的職場新人章小魚，殷桃飾演的80後銷售一部總監林睿、左小青飾演的80後銷售二部總監方靜以及劉敏濤飾演的70後總經理，讓觀眾看到了一幅職場女性群像圖。

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