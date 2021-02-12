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范丞丞愛上「老師」 深情告白好害羞

記者杜沛學／綜合報導
范丞丞主演「靈域」。（取材自微博）
范丞丞主演「靈域」。（取材自微博）

范冰冰的弟弟范丞丞在2018年參加偶像男團選秀節目「偶像練習生」出道，首度挑梁演出玄幻劇「靈域」，並和程瀟合作，兩人私下非常熟悉，戲中不僅是青梅竹馬，還有感情對手戲。有趣的是，程瀟擔任范丞丞在「偶像練習生」中的導師，節目裡的師徒、私下的好朋友，這次又一起合作，兩人都非常驚喜與期待。

范丞丞表示：「當時是先收到程瀟的訊息說要一起演出，我只回了『哦』，因為我以為她在開玩笑，後來確定之後，每天都問她『怎麼辦』、『怎麼辦』、『怎麼辦』。」既期待又緊張的心情溢於言表。

亦師亦友的兩人，在片場的相處也是十分歡樂，范丞丞還經常擔任起「護髮」的角色，他稱程瀟有「鐵瀏海」，拍戲頭髮也都要整理很久，所以范丞丞經常用手替程瀟的瀏海擋風，防止亂掉；程瀟等戲空檔中也會玩范丞丞的長假髮，有次還幫他綁辮子，讓范丞丞一瞬間柔媚了起來。

至於感情戲，范丞丞笑說：「程瀟是我的導師，也會一起上節目，關係滿好的，但突然讓我們演起青梅竹馬，還是有點小害羞。我們私下太像兄弟，當要深情告白時，還有點小尷尬。」程瀟也認同：「可能我們私下都滿活潑的，但是如果要拍戲，而且還要有感情戲的話，我們都需要時間磨合。」

范冰冰

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