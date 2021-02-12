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開年重磅好戲連發 一線巨星拚演技

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明說「緊急公關」的角色和之前演過的角色有很大不同。（取材自微博）
黃曉明說「緊急公關」的角色和之前演過的角色有很大不同。（取材自微博）

邁入2021年，從央視到地方衛視、視頻網站，均發力推出重磅好戲，劇集體裁豐富，幾乎都是大咖陣容加持，例如扶貧題材電視劇「山海情」、「江山如此多嬌」，職場劇「緊急公關」，愛情劇「我的小確幸」以及古裝劇「上陽賦」等。

「緊急公關」 黃曉明救贖之路

新快報報導，「緊急公關」原名「危機先生」，由「延禧攻略」的導演惠楷棟執導，男主角是近段時間頻繁上熱搜的黃曉明。在成為危機公關專家之前，黃曉明飾演的林中碩原本是個記者，之後轉行公關行業，臨危受命組建危機公關部門，沒曾想一路上卻是「危機重重」，接連遭受了同事的質疑、對手的威脅、愛人的否定、公眾的輿論壓力……陷入了深深的自我懷疑中。隨後，黃曉明開始了戰勝自我、堅守正義的自我救贖之路。

說到這個角色，黃曉明強調，林中碩和自己之前演過的角色有很大不同，「這個人物不高冷不霸道。他性格和經歷十分特別，他隱忍、幹練、理性，卻又深藏心事。我有信心塑造出一個讓人印象深刻的危機公關行業精英形象。」

據悉，「緊急公關」劇中每個事件，均取材於真實生活，劇中將接連展現明星家暴、酒店安全事故、情感教育缺失等社會事件，被裹挾其中的主演們努力扭轉困境，各顯神通。

章子怡主演的「上陽賦」從一開播就話題不斷。（取材自微博）
章子怡主演的「上陽賦」從一開播就話題不斷。（取材自微博）

「上陽賦」 章子怡演少女惹議

「上陽賦」大概是熱度最高的開年劇了。該劇講述的是上陽郡主王儇（章子怡飾）因一場權謀交易，嫁給手握重兵的豫章王蕭綦（周一圍飾），二人先婚後愛、共定天下的故事。原著小說「帝王業」有足夠的人氣，演員陣容更堪稱是大咖級別的--章子怡、周一圍、王姬、於和偉、楊祐寧、賈一平、趙雅芝、惠英紅、袁弘等主演。

「上陽賦」劇集畫面電影質感強，服道化也異常精緻，只是，因為主演們年齡的原因，沒能演出劇情需要以及觀眾期待中的「少年感」和「少女感」，備受外界吐槽。特別是男女主角周一圍和章子怡，成為了眾矢之的。「38歲的章子怡出演15歲的上陽郡主，這和41歲的張魯一出演13歲的嬴政、50歲的劉嘉玲出演曼璐、40多歲的周迅出演少女如懿有何區別？」「周一圍的造型充滿了油膩之感，沒有一絲王爺的氣質，反而像一介莽夫。」

而對於「少女感」「裝嫩」等爭議，章子怡透過微博，質疑「上陽賦」片方營銷自己的「少女感」，「少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上，我演王儇的時候38歲，下個月42，這兩個數字哪個跟少女有關？」「我是本本分分地塑造角色，其他對我的消費大可不必。」

黃軒演扶貧劇，被劇中原型人物感動。（取材自微博）
黃軒演扶貧劇，被劇中原型人物感動。（取材自微博）

「山海情」 黃軒打造「金沙灘」

扶貧題材的電視劇「山海情」幕後製作以及台前演員陣容都十分強大。主要演員包括黃軒、張嘉益、閆妮、黃覺、姚晨、陶紅，熱依扎等。該劇講述了在國家扶貧政策引導、福建的對口幫扶下，西海固的人民群眾移民搬遷，不斷克服各種困難，探索脫貧發展辦法，將風沙走石的「乾沙灘」建設成寸土寸金的「金沙灘」的故事。

飾演男主角、基層幹部馬得福的黃軒表示，「劇中的馬得福等人都有原型，那些奮鬥在戈壁灘上的一線幹部，用一個詞來形容，便是『奉獻』，戈壁灘紫外線強，幹部們皮膚黝黑粗糙，嘴皮永遠是乾裂的。最打動我的是，在整村搬遷過程中，基層幹部如何一家一家去動員，基層工作的瑣碎、困難是不可想像的。而基層幹部永遠是堅韌的、有信念的。」

羅晉演出扶貧劇，扮相簡樸。（取材自微博）
羅晉演出扶貧劇，扮相簡樸。（取材自微博）

「江山如此多嬌」 羅晉拚扶貧

與「山海情」一樣，「江山如此多嬌」也是扶貧題材電視劇。該劇講述的是羅晉飾演的濮泉生，和袁姍姍飾演的女記者沙鷗，被調到墉城縣的碗米溪村參與扶貧，兩人和村民們一起攻克困難、脫貧致富的故事。二人靈活運用「精準扶貧」的各項政策，帶領村民在碗米溪村先後建立了桑蠶基地、茶葉合作社等產業，解決了貧困戶基礎設施、科學種植、留守兒童等各項難題，同時推動了金牛山隧道的順利開工，徹底打開了致富的新大門。

劇中，羅晉扮演濮泉生，他表示，劇中年輕人與碗米溪村新舊思想相碰撞，理想與現實的衝突，給了他無盡壓力的同時也提供了成長的機會。而袁姍姍飾演的是都市女記者沙鷗，這次也是羅晉和袁姍姍繼「美人製造」後再次搭檔。

邢菲稱得上是校園甜寵劇女王。（取材自微博）
邢菲稱得上是校園甜寵劇女王。（取材自微博）
　

「我的小確幸」 邢菲職場談情

「我的小確幸」是一部職場愛情劇，根據東奔西顧的「你是我的小確幸」改編。講述了實習律師叢容（邢菲飾）與外科醫生溫少卿（唐曉天飾）從前是對門鄰居，多年後再次相遇，叢容已經不認得當年的小伙伴，而且要在他手下實習。在「工作夥伴」「體貼鄰居」的多重身分助攻之下，勢均力敵的兩人從互懟冤家到互相陪伴。

作為校園甜寵劇女王，演員邢菲因為「惡魔少爺別吻我」「致我們暖暖的小時光」等青春校園劇為觀眾熟知。此次，在電視劇「我的小確幸」中，「甜寵女王」正式畢業步入職場，挑戰出演知名律所中的實習律師，同時上演了一段逗趣又浪漫的職場愛情故事。　

張魯一難得演出霸道總裁。（取材自微博）
張魯一難得演出霸道總裁。（取材自微博）

「世界不看臉」 張魯一變軟萌

「這個世界不看臉」其實在2017年3月份便已拍攝完畢，距離如今播出，已經有四年時間。該劇主要講述了陶小挺（吳倩飾）、陶小笛（蓋玥希飾）這對孿生姊妹，因為一個「選擇」走向不同的命運，最終收穫兩種截然不同人生結局的故事。

90後小花吳倩出演劇中女主角，劇集前半段，吳倩一人分飾兩角：姊姊陶小笛信奉「顏值即王道」，妹妹陶小挺有著90後最燃的奮鬥精神。而前段時間因為歷史劇「大秦賦」備受爭議的張魯一，則在劇中出演有著「華爾街之狼」之稱的連勝，集財富、地位、顏值於一身的霸道總裁，內心真誠善良，但又不得不處處設防、步步為營。雖然他在商場上狼性霸道。但是愛情上則是另一副「戀愛腦」的樣子，在陶小挺面前，軟萌可愛得不行。因此，張魯一和吳倩這段相差12歲的「大叔蘿莉戀」成為劇中最大看點。

華爾街 家暴 導演

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