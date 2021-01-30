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Angelababy爆「離婚嫁古天樂」 火大提告記者

記者陳建嘉／綜合報導
Angelababy被傳與古天樂結婚，第一時間闢謠。（取材自微博）
Angelababy被傳與古天樂結婚，第一時間闢謠。（取材自微博）

中國男星黃曉明和Angelababy結婚4年，近來頻傳婚姻觸礁，曾一度爆料兩人早已離婚的香港資深記者「香港朱皮」，近期又有驚人發言，竟直指Angelababy已經離婚改嫁古天樂，也已經度完蜜月。Angelababy對此震怒，終於決定發文，並交由律師蒐證提告。

資深娛樂記者「香港朱皮」提到失蹤3個月的古天樂，表示他已與離婚後的Angelababy結婚，還直指兩人已經度完蜜月，讓一向低調的Baby暴怒，並透過工作室發文，「微博帳號『香港朱皮』此前錄視頻爆料Angelababy和XXX結婚、蜜月歸來等是毫無底線的惡意炒作行為，已嚴重損害楊穎女士個人聲譽」，也強調「楊穎女士與他人不存在任何不正當關係」。事後「香港朱皮」的爆料影片已經撤下，但Baby似乎提告的心意已決。

Angelababy正式發布聲明否認謠言。摘自微博
Angelababy正式發布聲明否認謠言。摘自微博

而爆料內容立刻引起網友熱議，雙方粉絲則都認為這都是假消息，一聽就知道「太扯了」，紛紛表示：「有點腦子的都不會相信」、「造謠太離譜了」、「支持維權」。

古天樂被捲入緋聞。（取材自微博）
古天樂被捲入緋聞。（取材自微博）

另據香港01報導，巧合的是，28日林建岳旗下的寰亞傳媒集團宣布與古天樂創立的天下一集團、Angelababy經理人Kim Chou（周優根）以及馮德倫的製作公司FMP，攜手成立新公司Cool Style，主攻短視頻及電商行業，更請來Angelababy擔任策略性股東。

香港 中國 微博

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