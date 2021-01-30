我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

臉怎麼回事？郭采潔薄紗透視裝性感登場 網：不認得

娛樂新聞組／綜合報導
郭采潔出席活動，很多人都認不出來。（取材自微博）
郭采潔出席活動，很多人都認不出來。（取材自微博）

台灣藝人郭采潔演出「小時代」後，便將演藝重心轉往中國，並一改昔日清純形象，變得相當前衛。日前她出席某時尚品牌公開活動，裝扮造型、妝扮與先前差異相當大，許多網友乍看之下都認不出來，引發熱議！

日前微博上流傳著郭采潔出席品牌的照片與影片，只見郭采潔留著一頭個性短髮，穿著短袖的前衛薄紗服裝，並拿著包包對著鏡頭展示；不管是臉形還是身材，都與網友們印象中的郭采潔有相當大的落差。網友們看完後不禁留言直呼：「風格越來越奇怪」、「沒認出來」、「不太好看」、「她怎麼老這麼快」。但也有欣賞的網友說：「這鎖骨太勾魂了」、「美到我說不出話來」、「姐今天有些撩人」。

不過在低溫下穿得這麼少，郭采潔單薄的身形也讓粉絲們心疼不已，紛紛表示「換條長裙不行嗎？」「這麼冷的天氣，女明星太難了」。

郭采潔出席活動，很多人都認不出來。（微博）
郭采潔出席活動，很多人都認不出來。（微博）

郭采潔雖轉往中國發展，但自從「小時代」走紅後，後續幾部片的口碑都不佳，在「豆瓣」中更是多部作品都只有不到4分，其中2部愛情片「下一任：前任」與「喜寶」更只有2.8與3.3分，被網友封為「爛片女王」，這對曾贏得台北電影獎新演員及女配角獎，也入圍過金鐘獎戲劇女主角獎的郭采潔來說，倒是始料未及。

中國 台灣 入圍

上一則

兩大猛男破冰？馮迪索曬照…背景是巨石強森

下一則

Angelababy爆「離婚嫁古天樂」 火大提告記者

延伸閱讀

星二代是閨密？ 王菲女兒李嫣同框汪峰家的小蘋果

星二代是閨密？ 王菲女兒李嫣同框汪峰家的小蘋果
郭采潔薄紗透視裝 網傻眼：臉是怎麼回事

郭采潔薄紗透視裝 網傻眼：臉是怎麼回事
「姐姐2」造型被批廉價 周筆暢穿百萬禮服、張馨予套運動服

「姐姐2」造型被批廉價 周筆暢穿百萬禮服、張馨予套運動服
女用iPhone 山東大叔嗆「是不是中國人」網轟：道德綁架

女用iPhone 山東大叔嗆「是不是中國人」網轟：道德綁架

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」