臉怎麼回事？郭采潔薄紗透視裝性感登場 網：不認得

郭采潔出席活動，很多人都認不出來。（取材自微博）

台灣 藝人郭采潔演出「小時代」後，便將演藝重心轉往中國 ，並一改昔日清純形象，變得相當前衛。日前她出席某時尚品牌公開活動，裝扮造型、妝扮與先前差異相當大，許多網友乍看之下都認不出來，引發熱議！

日前微博上流傳著郭采潔出席品牌的照片與影片，只見郭采潔留著一頭個性短髮，穿著短袖的前衛薄紗服裝，並拿著包包對著鏡頭展示；不管是臉形還是身材，都與網友們印象中的郭采潔有相當大的落差。網友們看完後不禁留言直呼：「風格越來越奇怪」、「沒認出來」、「不太好看」、「她怎麼老這麼快」。但也有欣賞的網友說：「這鎖骨太勾魂了」、「美到我說不出話來」、「姐今天有些撩人」。

不過在低溫下穿得這麼少，郭采潔單薄的身形也讓粉絲們心疼不已，紛紛表示「換條長裙不行嗎？」「這麼冷的天氣，女明星太難了」。

郭采潔出席活動，很多人都認不出來。（微博）

郭采潔雖轉往中國發展，但自從「小時代」走紅後，後續幾部片的口碑都不佳，在「豆瓣」中更是多部作品都只有不到4分，其中2部愛情片「下一任：前任」與「喜寶」更只有2.8與3.3分，被網友封為「爛片女王」，這對曾贏得台北電影獎新演員及女配角獎，也入圍 過金鐘獎戲劇女主角獎的郭采潔來說，倒是始料未及。