驚喜？張韶涵生日收「大禮」 主持人捧出山東饅頭

張韶涵近年多在中國發展。（取材自微博）

張韶涵30日錄製節目時恰逢生日，節目組暖心送上山東特色「花餑餑」做生日禮物，讓她激動得合不攏嘴。網友則留言祝福，並順便推薦山東好吃、好玩景點。

貓眼娛樂報導，節目錄至當天，主持人即興改編了一首歌作為前場，然後帶領現場觀眾為張韶涵唱生日快樂歌，畫面特別暖心。隨後工作人員把「花餑餑」端上來送給張韶涵，張韶涵激動得合不攏嘴；但是「花餑餑」似乎有點太大太重了，主持人貼心地替張韶涵拿著，並送上牛年祝福，希望張韶涵在新的一年裡，一切都能順利。

張韶涵收到特別的生日禮物山東大饅頭。（視頻截圖）

不少人看到影片後，紛紛表示「饞了」，也有粉絲留言「她值得最好的祝福。」還有人趁此機會推銷山東「很多好玩的，饅頭也特別好吃」。

早前，張韶涵在某節目裡透露，當年曾被唱片公司要求道歉一事，張韶涵說「我要講一個很大的事情，我就不多說了，懂的人就懂。當時所有人圍著我說妳要道歉，妳做了一個很不良的示範，我說我做什麼不良的示範？我沒有做錯的事情，我絕對不會道歉，而且絕對不會哭」。

網友紛紛猜測，張韶涵說的是當年她遭爸媽控訴棄養等爭議。她原本和媽媽情同姊妹，結果媽媽跟張鎬哲傳出「不倫戀」，父母離婚，母女為錢失和，甚至爸媽、舅舅聯手出面指控張韶涵棄養。為此張韶涵出面淚控，是媽媽帶走她上億新台幣的存款，掀起不少風波。