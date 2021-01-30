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「裸上身辣照」女團前成員自豪燒腦想的 被扒全是抄襲

娛樂新聞組／綜合報導
孟佳（右圖）新造型被指抄襲模特（左圖）。（取材自微博）
孟佳（右圖）新造型被指抄襲模特（左圖）。（取材自微博）

曾是南韓女團「miss A」中國籍成員的孟佳，先前因綜藝節目「乘風破浪的姐姐」再創事業巔峰。近日她推出新專輯，挑戰大尺度上身全裸造型，沒想到掀起抄襲風波。事發後，工作室發文道歉，並表示孟佳並沒看過原本的照片，工作室將親自與被抄襲的模特兒道歉、賠償。

網易娛樂報導 ，孟佳日前公開新專輯，宣傳為新歌「透明空間」，表示歌曲被閒置了三年，終於問世；她並公開歌曲封面圖，大膽半裸出鏡，破洞牛仔褲配細高跟鞋大秀好身材，十分驚艷。但有網友發現，專輯封面圖疑似抄襲，不僅動作與國外模特照一樣，就連打光與服飾都極為相似。

此前，孟佳還發文稱封面是自己費了很多腦細胞才想出來的，當時很多粉絲調侃偶像大方裸身拍照，大讚她放得開、有創意，結果如今被扒出是抄襲，十分尷尬。

事後，工作室表示，拍攝時團隊工作人員知道該動作高度雷同，但未提醒孟佳相關風險。對此，工作室向創作原作品的相關人員表達歉意。

另據新浪娛樂報導，在被抄襲圖片中的模特兒發文後，負責拍攝孟佳新歌封面的攝影師回應，表示先前聯繫發布圖片的模特兒，想與版權擁有者「攝影師」取得聯繫，但沒有得到回覆，接著模特兒對外表示未得到聯繫。他表示，不明白為什麼要聯繫模特兒，應聯繫版權者、商量賠償事宜比較有建設性。

而模特兒則發文，表示孟佳團隊並沒有聯繫她和攝影師。兩個小時後，才再次發文稱收到對方郵件。

攝影 中國 南韓

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