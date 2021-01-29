曬「一家三手」照 郎朗興奮喊：小聽眾來了

郎朗(左圖右)開心宣布愛妻生了，並曬出一家三口「牽手照」(右圖)。(取材自微博)

知名鋼琴家郎朗去年10月宣布老婆吉娜懷孕的喜訊，近日親曬「一家三口牽手照」報喜「家庭音樂會的小聽眾，他來了」，公開老婆已生下寶寶的好消息。網友紛紛恭喜，並稱「這可不是三只普通的手啊，一只走向世界，一只剛走向世界，一只帶著兩人走向世界」。

郎朗2019年和同是鋼琴家、德韓混血的吉娜愛麗絲（Gina Alice）結婚，老婆的高顏值相當受矚目，兩人還一起錄製綜藝節目，本就身材纖細的吉娜在孕期間看起來幾乎沒有胖，更是一度引起話題。

新浪娛樂報導，郎朗官宣生子喜訊後，媒體人謝曉特地遠程連線郎朗，一窺郎朗當爸爸的興奮。

郎朗謝謝所有朋友對他們夫妻倆的祝福：「我們非常的幸運也特別激動，小傢伙很可愛，也希望寶寶能夠健康地成長。」郎朗還不忘感激老婆吉娜，「真的就的是母親很偉大，這個生孩子的過程真的很偉大。」從這點可以確定，郎朗全程在產房親陪產。

是否打算繼續生二胎？郎朗直接用要去照顧寶寶和吉娜搪塞過去。

當初吉娜懷孕期間，曾不科學地維持小蠻腰，引發部分網友反彈，認為不該鼓吹女性在孕期保持身材，甚至連官媒「人民日報」也點名批評「只關注少女感，就忽視了疼痛感；眼裡只有瘦腰，就看不到受苦」，認為孕育新生命的過程被庸俗化。

對此，郎朗曾發聲護妻說：「吉娜有創作、音樂的才華，大家別老說腰了。」