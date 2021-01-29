我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

曬「一家三手」照 郎朗興奮喊：小聽眾來了

娛樂新聞組╱綜合報導
郎朗(左圖右)開心宣布愛妻生了，並曬出一家三口「牽手照」(右圖)。(取材自微博)
郎朗(左圖右)開心宣布愛妻生了，並曬出一家三口「牽手照」(右圖)。(取材自微博)

知名鋼琴家郎朗去年10月宣布老婆吉娜懷孕的喜訊，近日親曬「一家三口牽手照」報喜「家庭音樂會的小聽眾，他來了」，公開老婆已生下寶寶的好消息。網友紛紛恭喜，並稱「這可不是三只普通的手啊，一只走向世界，一只剛走向世界，一只帶著兩人走向世界」。

郎朗2019年和同是鋼琴家、德韓混血的吉娜愛麗絲（Gina Alice）結婚，老婆的高顏值相當受矚目，兩人還一起錄製綜藝節目，本就身材纖細的吉娜在孕期間看起來幾乎沒有胖，更是一度引起話題。

新浪娛樂報導，郎朗官宣生子喜訊後，媒體人謝曉特地遠程連線郎朗，一窺郎朗當爸爸的興奮。

郎朗謝謝所有朋友對他們夫妻倆的祝福：「我們非常的幸運也特別激動，小傢伙很可愛，也希望寶寶能夠健康地成長。」郎朗還不忘感激老婆吉娜，「真的就的是母親很偉大，這個生孩子的過程真的很偉大。」從這點可以確定，郎朗全程在產房親陪產。

是否打算繼續生二胎？郎朗直接用要去照顧寶寶和吉娜搪塞過去。

當初吉娜懷孕期間，曾不科學地維持小蠻腰，引發部分網友反彈，認為不該鼓吹女性在孕期保持身材，甚至連官媒「人民日報」也點名批評「只關注少女感，就忽視了疼痛感；眼裡只有瘦腰，就看不到受苦」，認為孕育新生命的過程被庸俗化。

對此，郎朗曾發聲護妻說：「吉娜有創作、音樂的才華，大家別老說腰了。」

上一則

「花千骨」美男突曬婚戒 隱婚2年 藏演員孕妻

延伸閱讀

郎朗兒子出生了！曝超萌小手照「小聽眾，他來了」

郎朗兒子出生了！曝超萌小手照「小聽眾，他來了」
妻子孕肚掀議論 郎朗喊冤：從沒要大家少吃

妻子孕肚掀議論 郎朗喊冤：從沒要大家少吃
百人會創始人楊雪蘭追思會 馬友友、郎朗獻樂寄哀思

百人會創始人楊雪蘭追思會 馬友友、郎朗獻樂寄哀思
郎朗妻懷孕不顯肚 網友盛讚：依舊少女 官媒：錯誤引導

郎朗妻懷孕不顯肚 網友盛讚：依舊少女 官媒：錯誤引導

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…