黃曉明飾不完美的危機公關專家 網讚：去油膩

黃曉明甩開霸道總裁形象，首次接演都市行業劇。（取材自微博）

黃曉明首次接演都市行業劇，甩開霸道總裁形象，飾演一個不那麼完美的危機公關專家。黃曉明感慨，這樣一個不完美的角色，恰恰與人到四十的自己有所重合。「從兩、三年前開始，我喜歡演有缺陷的人，因為我覺得這樣才真實。」

北京 日報報導，由黃曉明主演的都市題材電視劇「緊急公關」正在熱播，在劇中，黃曉明奉獻了自己張弛有度的表演。黃曉明在劇中面對不同的危機事件，在艱難的選擇中堅持價值觀，被不少觀眾稱讚「去油膩」。

據報導，為了演好劇中的危機公關專家，黃曉明在一個半月的時間裡暴瘦將近30斤。這種暴瘦不僅帶來外在形象的改變，也讓這個角色與黃曉明之前扮演過的角色有很大區別。「對於今天的我來說，我更喜歡事業上的突破，哪怕是對身體有暫時的損害我都願意。」

黃曉明這次飾演的林中碩一開頭就有點「喪」。在黃曉明看來，林中碩的複雜性讓這部劇不僅僅是展示一個行業，他希望在塑造角色的過程中，表現林中碩的成長和自我救贖。「我反倒越來越喜歡這個不完美的自己了，甚至有點傻傻的、好笑的自己。我也願意去接受自己身上的這些問題和毛病，也坦誠面對有缺憾的自己，慢慢地一步一步地成長。」黃曉明說，以後會接一些更加煙火氣的、接地氣的角色，甚至是有很多毛病和缺點的人，而不再拘泥於塑造一個個貌似完美的角色。