黃子韜酸娛樂圈門檻低「夢想2字廉價可笑」 成微博熱搜話題

黃子韜通過社交網站發文，表示娛樂圈的門檻真的是越來越低，越來越沒有底線。（取材自微博）

藝人黃子韜又語出驚人！他近日通過社交網站發文談及娛樂圈，稱娛樂圈的門檻真的是越來越低，越來越沒有底線，還質問「到底傳遞的是什麼？」黃子韜的發文掀起熱烈回響，更成為微博 熱搜冠軍話題。

中國 娛樂網報導，黃子韜發文：「還是太好進了吧可能，門檻兒真的越來越低，越來越沒底線。以前拚了命都想要得到的不想放棄的夢想，現在提夢想這兩個字都覺得太廉價太可笑。到底在傳遞的是什麼… ？」

黃子韜2012年以偶像身分出道，之後他以歌手和演員的身分繼續展開活動，目前還創辦了自己的經紀公司，簽約藝人。

ETtoday報導，黃子韜曾是南韓 團體EXO成員，並擔任選秀節目「創造101」節目發起人，突然發文感慨也引發兩面意見。

黃子韜批評娛樂圈成為熱門話題，許多網友表示同感「就是因為門檻低，錢賺的很輕鬆，所以誰都想來分一杯羹而已」、「韜還是你敢說！你的發言爽到我了」、「挺對的，嘴上說著夢想，又不認真對待，像個玩笑 」、「所有人進圈的時候都說是去追求夢想的，最後卻逐漸走偏，越走越覺得沒有意義」。另一派網友則質疑「不怕得罪人嗎」、「做好自己最重要」。