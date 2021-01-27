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鄭爽棄養證據曝光 開15條件向張恒索3600萬

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭爽(右)曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子，卻爆出棄養醜聞。(取材自微博)
鄭爽(右)曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子，卻爆出棄養醜聞。(取材自微博)

鄭爽代孕棄養醜聞越滾越大，前男友張恒的父親受訪時，語出驚人說：「鄭爽不要孩子，還不許張恒要！」並曝光鄭爽手寫合同，對男方開了15項條件，再度引發軒然大波。

鄭爽父親日前出面發聲，透露女兒在2019年就透過美國律師爭取孩子撫養權，並非執意要把孩子送人。對此，張恒父親接受網易娛樂專訪，提供一份福利院與鄭爽聯絡的電郵截圖，回應「事實就是，我們要聯絡她非常困難，就算聯絡上了，她也從沒過問孩子的事」。他提到去年12月7號與鄭爽爸爸商量孩子的事情，「結果還是一樣，就是不要，還不許張恒要」。

香港01報導，張父還爆出一份鄭爽2019年的手寫合同，內容是鄭爽與張恒的金錢糾紛及如何處理孩子一事，鄭爽一口氣對男方開了15項條件。

內容涉及，張恒需付鄭爽3600萬元人民幣（約560萬美元），包括欠款、取卵精神損失費以及房租等。其中又提到兩人寶寶需詳細的合同說明及簽署，美國迎接寶寶除男方需支付費用外，其餘各自處理；不得以孩子理由糾纏女方，或將其作為威脅；合同內容不得公開等等。

據悉，張恒去年1月要求鄭爽放過孩子，並願意答應上述15項條件，同時又稱：「我很愛你，但你的祕密，我有極限。」似乎在警告鄭爽不要再刺激自己。

至於目前兩個孩子的下落，張父透露，目前由張恒和其母親在照顧，他也說，兒子對當時不成熟的處理方式感到抱歉，日後一定會負起做父親的責任。

鄭爽代孕棄養醜聞越滾越大。(取材自微博)
鄭爽代孕棄養醜聞越滾越大。(取材自微博)

鄭爽 美國 人民幣

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