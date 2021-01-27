天王駕到！劉德華開抖音 10小時漲粉600萬

香港天王劉德華出道40年，首次開社交帳號，而他官宣入駐抖音10小時，迅速漲粉600萬。（視頻截圖）

抖音 明星版圖再添新王牌。香港 天王劉德華官宣入駐抖音，這也是他出道40年來的首個中文社交帳號，10小時迅速漲粉600萬，讓人見識到天王魅力。

北青網報導，劉德華登抖音的首發視頻，是經典作品之一「無間道」天台名場面，劉德華和梁朝偉在天台上對峙，劉德華說著：「給我個機會，我想做個好人。」視頻發布僅10小時，點讚近500萬，而劉德華個人帳號的粉絲量則超逾600萬，話題#劉德華天台名場面挑戰登上抖音熱榜TOP1。

網友紛紛表示「華仔還是那麼帥氣」、「終於等到了華仔」、「必須關注天王」。

報導指出，劉德華出道40年不曾開過社交帳號，有人說是因為文字太冰冷，即便有粉絲留言，也無法讓天王看到粉絲最真實的情緒。但現在在抖音，他可以用視頻和網互動，看到更接近真實的情緒。

另據搜狐娛樂報導，在劉德華官抖音評論區，網友們分別呈現兩種聲音，一種是期待劉德華po更多好玩有趣的短視頻，一種是期待這個帳號是真的，而非粉絲代申請或操盤的。

報導說，因為現在有太多人喜歡冒充一線明星做假帳號，原因是想透過明星的流量來給自己圈粉，但從認證方面來看，這一次應該真的是劉天王沒錯了。