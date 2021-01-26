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10保鑣簇擁 孫耀威翻身最火網紅

娛樂新聞組／綜合報導
孫耀威當起直播主，意外翻紅。（取材自微博）
孫耀威當起直播主，意外翻紅。（取材自微博）

孫耀威最近因直播在中國人氣翻紅，月初與老婆陳美詩一同在上海出席品牌活動，現場竟有10位保鑣負責護駕，前後左右包夾得密不透風，排場驚人。過程中有粉絲拿手機拍攝，還遭保鑣強勢攔截擋下。

鏡週刊報導，1992年出道的孫耀威，以一首「認識你真好」打開知名度， 隨後演出電視劇「懷玉公主」，在兩岸三地都擁有高知名度，後來卻在演藝圈浮沉多年。

孫耀威近期跨界當起直播主，竟造成該平台伺服器癱瘓，短短一夜間，他獲得約14萬美元的紅包，獲封「最火網紅」的稱號。

報導指出，孫耀威加入直播行列其實是一場意外。話說孫耀威在中國拍戲時，身邊的臨時演員都在玩抖音，在好奇心驅使之下也開了抖音帳號，第一次播出時，他對線上的粉絲說：「吃飽飯了嗎？這是我第一次做處男直播，所以不是很熟悉，請大家多多包涵。」之後就彈琴、唱歌。粉絲們把他過去的作品上傳，獲得6000多萬觀看次數。　

中國直播平台「虎牙」隨後出價逾700萬美元邀孫耀威加盟，孫耀威首次在「虎牙」直播兩小時，抖內的禮物竟超過了1100萬美元，孫耀威分紅逾50萬美元。

出道多年的孫耀威擁億萬身價，他強調玩直播只是為了唱歌，並非為了賺錢。據了解，孫耀威出席活動的價碼已高達6萬美元。

美元 中國 抖音

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