黃奕上綜藝尋愛 約會男嘉賓曾離婚

黃奕參加綜藝節目，約會對象被爆有過一段婚姻。（取材自微博）

熟齡女性甜蜜覓愛社交原創綜藝節目「怦然再心動」開播，節目裡五位熟齡女藝人王子文、王琳、黃奕、白冰、蔡卓宜入駐徵愛驛站共同居住，與優質男素人開啟21天徵愛之旅。不料第一期開播後，就有網友爆料稱，與黃奕約會的男嘉賓「陸律師」，和該網友的某位男性朋友曾是戀人關係，提醒黃奕要擦亮眼睛。

封面新聞報導，「怦然再心動」節目組25日發布聲明回應，稱「經核實，某位男嘉賓涉嫌違反其與節目組簽訂的合約條款，現正式取消該男嘉賓在節目中相關內容的呈現。怦然再心動節目組竭力為嘉賓們打造真誠的徵愛環境，歡迎廣大網友、觀眾跟節目組一起，見證美好的心動時刻，感謝大家的支持！」

陸佳穎律師被爆有過一段婚姻。（取材自微博）

而在同一天中午，陸佳穎也通過微博 帳號「陸律師」表示，自己參加節目的本意，從一開始都是本著認真、真誠的態度來參與的。並稱自己之前確實有一段婚姻，「結束的主要原因是雙方聚少離多，我們都努力過。前一段婚姻結束後，諸多變故，的確讓離異的我對婚姻有懷疑和動搖，甚至也讓我對待情感等問題出現一些迷失。其實這本身也是特別痛苦的過程，我也一直尋求回到正軌。」

但網友們並不埋單，認為「陸佳穎的整篇回應太過於避重就輕，也完全迴避了自己性取向的事實。」也有人認為「這個回應也沒說到什麼重點，感覺就是騙婚，節目組怎麼審核的，還是用點心吧。」