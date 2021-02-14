劉德華偶像愛耍帥 自爆曾惹名導飆罵鬧不合

劉德華主演「天若有情」習慣伸手弄頭髮，引得杜琪峯大發脾氣。（圖：華映提供）

劉德華90年代香港 極具代表性的話題作品「天若有情」，讓他更站穩在影壇的地位，也讓女星吳倩蓮出道便一砲而紅，同時是導演 陳木勝首部電影 作品。劉德華透露當年在拍這部戲時，覺得監製杜琪峯要求太嚴格，從頭到尾就不滿「我是個偶像」，兩人在現場嘔氣，幸好之後兩人言歸於好，才又創造了後續多部經典作品。

當年劉德華以人氣偶像之姿接演「天若有情」，每一次演脫下重機安全帽時，他會慣性整理一下瀏海，但監製杜琪峯看了覺得和角色不符，要求他改，華仔表示他本來認真配合，但有時趕拍忘了，忍不住又伸手弄了一下頭髮，引得杜琪峯大發脾氣，劉德華回憶說當時聽到很多不同語言的髒話，本來想忍耐，但聽久了也不開心。

劉德華他回憶笑說：「杜Sir（杜琪峯）的脾氣大家都知道，他就不停的唸，我們就一直對著幹。」直到有前輩來勸他，「年輕人，算了吧！」才讓華仔收了脾氣，但兩人私下便不相往來。直到拍攝「天若有情」第3集時，兩人同意才再度合作，並坐下詳談，「我告訴杜Sir我當時真的很認真演出，他在片場怎麼這樣對我。」終於冰釋前嫌。

兩人也造就了香港影壇無數經典作品，從「孤男寡女」、「大隻佬」、「瘦身男女」到「盲探」，也成就了他和鄭秀文這對大銀幕超級情侶檔。