王思聰帶紅前女友 有人出道當明星 有人開跑車拿名牌包

雪梨因為曾經是王思聰女友的身分而走紅。(取材自微博)

中國 知名網紅雪梨不久前在社交平台上發布了一段視頻，從讀書、創業、戀愛，以及結婚生子各個方面回顧了自己的十年經歷，然而許多網友看了之後質疑，不該省略了王思聰，「王思聰給雪梨帶來的巨大流量，雪梨可能到現在依舊是一個18線小網紅。」

貓眼娛樂報導，雪梨因為曾經是中國首富萬達集團董事長王健林獨生子王思聰的女友而走紅，因此看到雪梨的十年回顧影片時，網友紛紛表示應該要提到王思聰。對此雪梨表示是為了避免被誤會在蹭流量，但她也感謝王思聰讓自己學會成長。還有粉絲跳出來為雪梨說話，指雖然有王思聰的助力，但也不能否定雪梨本身的優秀。

由於王思聰經常換女友，每任女友都備受關注。據媒體爆料，王思聰共有14任女友，對她們都出手非常闊綽。在和電視節目主持人陳文婕熱戀時，王思聰送過她一輛瑪莎拉蒂跑車以及名牌包。

據報導，不只雪梨，被王思聰帶紅的前女友也不少，比如趙子易、張予曦、豆得兒，以及甜仇。張予曦和王思聰在一起時還是一個小模，但王思聰經常帶她出入各種大小場合，使她獲得了極高的關注度，成功轉型為演員。

豆得兒跟王思聰分手之後，開始了自己的直播帶貨事業，但被一些網友吐槽商品太貴，質量卻不理想，後來豆得兒整個人狀態也走偏了，臉上很多瑕疵，略顯浮腫，甚至有網友嘲諷她不洗頭，顯得有些邋遢。

甜仇雖然也已經和王思聰分手，但從近照可以看出，她依舊十分甜美，清純可愛，看起來生活得不錯，也獲得許多粉絲的關注和喜愛。