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「姐姐2」造型被批廉價 周筆暢穿百萬禮服、張馨予套運動服

娛樂新聞組／綜合報導
張馨予穿運動服就上場。（取材自微博）
張馨予穿運動服就上場。（取材自微博）

中國選秀節目「乘風破浪的姐姐2」近日播出，在強大關注下，也有吐槽的聲音出現。近日有網友發帖表示，節目中各位女星的妝髮不佳，「看上去油光滿面很廉價」，引發網路熱議。

貓眼娛樂報導，30位參賽女明星的造型引發網友不滿，認為太過「女團風」，失去了姐姐們原本的獨特魅力。網友大多覺得妝髮很糟糕，打光不夠好，顯得姐姐們皮膚黑；且許多姐姐穿了黑色演出服，顯得不夠有特色，有網友更舉例，那英樸素到讓人以為沒有化妝。

那英在初舞台環節穿了一套拼皮牛仔服，與其他姐姐的花枝招展相比，的確顯得有些樸素。不過這套「樸素」的牛仔服出自某個知名品牌，一套衣服需要花費將近2萬元人民幣（約3088美元）。

其實，這些女明星都在造型上下足了功夫，只為在節目上呈現出最好的狀態。不過由於審美和條件的差異，姐姐們的衣服在價格上也有著很大的差距。

周筆暢的禮服花了大筆銀子。（取材自微博）
周筆暢的禮服花了大筆銀子。（取材自微博）

周筆暢是30位姐姐中唯一一名穿著高級訂製服出場的明星，身上的白色紗裙來自法國知名品牌，一件的價格高達數百萬元。

張馨予的造型則是獨闢蹊徑，剪了短髮酷似男孩，穿了一套明黃色運動服就上台。這套運動服的價格十分平價，一套下來不到600元人民幣（約92美元）。

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