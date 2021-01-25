網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

近期中國 娛樂圈不斷有爆炸性話題出現，部分藝人更慘被封殺。有媒體日前曝光2020年藝人紅黑榜，最有好感的三位依次是李現、周深、鄧倫；黃曉明、李易峰、楊冪 等也被高頻率提及。據媒體總結，這些常駐紅榜的藝人大多對待記者的採訪非常認真，不擺架子，團隊也好相處。

綜合搜狐娛樂、貓眼娛樂報導，李現被讚「人帥心美」，記者表示，群訪拍照時有媒體的相機腳架倒了，李現的反應比其他記者都快，一個箭步衝出去主動扶起來，還安撫一旁受驚的女記者，當場暖了一票人的心。

黃曉明不是第一次被媒體誇讚敬業。（取材自微博）

黃曉明也不是第一次被媒體誇讚敬業。年初春晚前幾天，很多藝人都因為提前時間已經排滿了，無法接受採訪；黃曉明雖然也因繁忙無法當場受訪，但特地要了記者的房間號，工作結束後主動前往幫記者完成錄製。此外，他也被讚對媒體非常尊敬，回答問題專業，態度也很敬業。

楊冪也是飽受稱讚的敬業藝人，接受採訪不用媒體等待，甚至願意主動前往等候媒體，配合度也很高、流程快，也不要求壓軸。鄧超 則被指很會站在媒體的角度看問題，不讓自己的工作人員瞎指揮，完全相信媒體。

相較紅榜藝人，也有一些藝人進入了黑榜。榜單指出一位先前出演多部甜劇，今年因網劇暴紅的小花耍大牌；該演員雖然平常性格可愛，但在受訪時不僅遲到5個小時，還擅自刪減採訪時長，受訪態度也不敬業、不專心，情商不高，團隊也被吐槽不專業。

看到榜單，不少網友表示今年的黑榜指向性很明顯，並猜測該網劇小花是趙露思。