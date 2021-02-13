「三十而已」翻拍韓版 顧佳、王漫妮、鍾曉芹誰演？

「三十而已」創下不錯的口碑和收視，連南韓也要翻拍。(取材自微博)

不久前傳出，南韓 JTBC電視台將翻拍大陸劇「三十而已」，目前正在與「三十而已」出品方檸萌影業溝通版權事宜。此外，越南和歐洲電視台也有意購買版權。新京報報導，這些海外播出版本會相應做出一些本土化調整。

據報導，此前已有多部大陸劇被南韓翻拍。「步步驚心」被翻拍為「步步驚心：麗」，歷史背景被換成韓國的。「太子妃升職記」被翻拍為「哲仁皇后」，講述了生活在現代的男人「奉煥」的靈魂穿越到朝鮮王宮的故事。校園劇「致我們單純的小美好」被翻拍後的名字叫「緻美麗的我們」，講述了一個發生在南韓的暗戀故事。

報導指出，韓劇 曾一直占據很多中國觀眾的熒屏，不管是淒美浪漫的愛情故事還是懸疑叢生的現代都市傳說都被拍得引人入勝。如今，越來越多的大陸劇被南韓影視翻拍，顯示大陸劇的發展已經具有一定國際競爭力。

據悉，這也是JTBC第一次翻拍大陸劇。 此前JTBC翻拍過大熱英劇「夫妻的世界」和經典日劇 「Legal High」，反響都不錯，以韓劇慣有的劇情，相信這部劇翻拍以後會有不一樣的感受吧。

電視劇最主要的當然是選角，尤其是「三十而已」中三位女主角的戲分最終，情商智商均在線的全能全職媽媽顧佳、獨立清醒的「精緻窮」奢侈品櫃姐王漫妮以及工作普通，安心做家庭主婦的城市女孩鍾曉芹，不知道導演會選擇誰來飾演。此外，廣大網友還十分關注「綠茶」林有有的選角，到底誰能擔得起這個誰演誰都會被罵死的人設。