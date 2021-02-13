盤點網路劇 去年好風光 題材、口碑都亮眼

「隱秘的角落」中，秦昊的演出讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

回首過去，恐怕沒有哪一年的中國 網路劇，會像2020年這樣，呈現出「百花齊放」的格局。文匯報報導，盤點過去一年播出的國產網路劇，從總量到題材、從綜合水準到模式探索，都邁上更高台階。

「我才不要和你做朋友呢」讓觀眾有代入感。(取材自豆瓣電影)

數據顯示，2020年上半年，愛奇藝、優酷、騰訊視頻、芒果TV四大平台共上線360餘部網劇，較去年同期增幅達33.3%。題材上，網路劇不再滿足於單一的古裝劇和網路文學IP改編，而是出現更多現實題材的探索。

據報導，就口碑品質而言，2020年國產劇豆瓣評分前十位中，有六部為網路劇。而網路製作播出平台的兼容性，也讓網路劇製作模式、呈現形式出現新的面貌，十餘集體量的短劇在上半年讓人驚喜，獨白劇、互動衍生劇等也豐富了互聯網觀看體驗。

「潛夢追凶」獲得極高討論度。(取材自微博)

懸疑劇 鋒頭最勁吸眼球

要說2020年鋒頭最勁的網路劇題材，非「懸疑」莫屬。從年初「唐人街探案」網劇版吹響集結號，到年中「隱秘的角落」、「摩天大樓」、「白色月光」的井噴式爆發，再到年末的「潛夢追凶」，評分均普遍高於其他網路劇。憑藉對案件抽絲剝繭的嚴謹推理和敘事風格的獨樹一幟，這些作品成功讓昔日小眾的懸疑題材，成為網路劇市場的「硬通貨」。

「風犬少年的天空」演出了許多人的青春。(取材自微博)

令人欣喜的是，網劇在現實題材的開拓上不止「懸疑」一枝獨秀。

青春劇 打破框架超有感

報導指出，在青春劇中，「風犬少年的天空」、「我才不要和你做朋友呢」讓校園故事走出富家子弟與灰姑娘的遐想。前者在重慶山城上演高考前的奮力一搏，後者則讓東北女孩「時空穿越」嘗試與媽媽做朋友，充滿地域氣息的生活細節，讓網友直呼「真實」、「有代入感」。而成年人的情感世界搬到網路，也不再只有婆媳倫理、職場精英戀愛的慣常套路。優酷製作播出的網路劇「嘆息橋」，一改傳統港劇緊湊表達，其通過POV(視點人物敘事手法)，耐著性子以男女主人公各自的視角拆解同一個生活日常，展現記憶偏差的同時，觸及到人性深處。

獨白劇 觀眾體驗新模式

題材上「小眾出圈」的同時，2020年的網路劇也在模式上給出更多想像力。作為獨白劇，「聽見她說」從主創到故事全部圍繞女性展開，每集以一位女演員的獨白撐起劇情，展現容貌焦慮、大齡單身等當代女性的生活痛點。而「明星大偵探互動衍生2之目標人物」則乾脆讓觀眾體驗了一把角色扮演遊戲與影視結合的全新玩法。

「更新的東西一定需要銳氣，需要破局的心思，需要新人去闖。」正如「隱秘的角落」總製片人何俊逸所說，小眾破圈的背後，是來自影視新鮮血液的破局創新力。盤點這些題材、模式各異的作品，會發現其「小眾出圈」成功的通行密碼——新人、短劇、風格化。劇集長度上不超過24集，不少集中在10集的規模。

報導表示，從主創來看，這些網路劇或是導演 處女作，或大膽起用沒有流量加持卻樸實清新的新人演員，但這並不妨礙作品呈現出極強的風格。不管是「隱秘的角落」中不斷被觀眾挖掘出的道具鏡頭「彩蛋」，還是「嘆息橋」中幾乎可以細化到每一幀的攝影構圖，都能感受到主創對待網路劇的匠心與誠意。

然而，去年上半年網路劇帶給觀眾的驚喜有多大，下半年劇集質量和作品帶來的失望就有多少。

網路IP「大女主」古裝劇「燕雲台」看似題材宏大製作精良，卻仍然擺脫不了「瑪麗蘇」式劇情，演員演技僵硬甚至摳圖替身也頻頻穿幫，遭到觀眾詬病。同樣的，經典改編或老劇翻拍也不盡如人意，不是像「鹿鼎記」一樣「魔」改劇情，就是如「情深緣起」被質疑過多「注水」。前段時間，兩部「流量偶像+IP改編」的青春古裝劇「狼殿下」和「有翡」在粉絲罵戰中開播，更是早早模糊了劇集觀賞的焦點。

積壓劇 趁機出貨惹群嘲

報導稱，這些網路劇的「翻車」，歸根結柢是情節注水、粗製濫造、懸浮改編和IP盲目製作的「舊疾復發」。為何在提質增量年，頑疾卻集中在去年下半年冒頭？有業內人士認為，這或許與平台、製作方面對盈利壓力所進行的「加速去庫存」有關。

新版「鹿鼎記」遭到網友批評。(取材自微博)

比如飽受爭議的「狼殿下」實際是2017年的「積壓劇」。而2016年開拍的「雷霆戰將」則一口氣踩下長度注水——45集、製作匆忙——拍攝僅120天、不尊重史實——造型劇情荒謬等多項雷點。受疫情 影響，新劇來不及開拍，然而網路播出的需求不減反增，因而給予一些庫存積壓的問題劇「抓緊出貨」的機會。

「燕雲台」看似題材宏大製作精良，卻仍然擺脫不了瑪麗蘇式劇情。(取材自微博)

然而觀眾的眼睛是雪亮的，不管是「鹿鼎記」跌破3分引發網友「群嘲」，還是「雷霆戰將」開播五天即遭下架，都印證著觀眾的選擇——優勝劣汰，劣質作品已幾無生存空間。