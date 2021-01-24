鄭爽爸爸首發聲道歉 曝代孕原因

鄭爽的代孕、棄養風波引發爭議，她的父親公開為女兒道歉。（取材自微博）

中國 女星鄭爽 代孕生娃、棄養醜聞，引發眾怒，更傳出被官媒央視、廣電總局點名「劣跡藝人」，形象全毀，聲勢也跌落谷底，鄭爽的爸爸鄭成華近日接受媒體訪問，公開向各界道歉，還透露女兒代孕是因為「身體不適合生育」。

鄭成華接受訪問時，提到鄭爽與張恒戀愛時關係很好，本來還裝修房子，嬰兒床也準備好了，並不是像大家所說的對於孩子沒有感情。

鄭爽的代孕、棄養風波引發爭議，她的父親公開為女兒道歉。（取材自微博）

鄭成華在訪問中略顯憔悴，他稱，鄭爽代孕是因為身體不適合生育。他解釋，在美國 代孕分為兩種形式，一個是商業代孕，還有醫療代孕，而鄭爽符合後者。當時女兒曾說「我的身體不允許我生」，而他們一家非常渴望天倫之樂還非常喜歡孩子，所以就同意代孕了。

然而，鄭成華說，沒想到女兒和張恒「突然一下就分了」，他自己也控制不了情緒，並還原錄音檔當天的狀態不佳，「語言各方面控制的不好，造成過激的語言，我真心真心抱歉」。他坦承雙方分手後只想要永遠不相往來，沒考慮到孩子出生了也有責任，但他強調之後也有積極要照顧小孩，並沒有像當初那樣激動，「我們有責任去撫養他教育他」。

來源：Yes娛樂@YouTube

鄭成華還拿出了訴訟單，證明他們從去年8月24日起就開始打官司，想把孩子帶到身邊撫養。

鄭成華說，「作為鄭爽的父親，真心的向大家道歉，作為一個家長，沒有正確地引導孩子，各方面的想法，現在想想很內疚」。

至於被問到張恒是否出軌，鄭成華表示這些都不想再提了，不想放在嘴邊說，畢竟孩子們也會長大，看到自己的父母曾經傳播負能量肯定會有所影響。