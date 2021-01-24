張恒曾承認出軌！鄭爽媽媽秀對話紀錄

鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。（取材自微博）

鄭爽 被爆出與前男友張恒曾在美國 密婚，還找代理孕母生下兩個孩子，不料兩人分手後就想棄養，更傳出想要打掉孩子的錄音檔，引發網友熱議，更一度讓兩人聲勢重挫，鄭爽的爸爸出面表示當時只是氣話，鄭爽媽媽則在受訪時，公開2019年10月跟張恒溝通的私訊，男方當時說「希望你們能原諒我犯的錯」，藉此證實當時張恒真的出軌。

中國 經營報報導，鄭爽的媽媽透露曾在2019年9月查看張恒手機，意外發現對方出軌，張恒後來透過私訊，向鄭爽媽媽道歉：「叔叔、阿姨，希望你們能原諒我犯的錯……我知道我各方面條件都沒有她好，我辜負了她對我的期望……對不起……」鄭爽媽媽則斥責：「事不過三，你呢！如果真的愛她，把她放心裡是不會出軌的！」張恒也苦回應：「我知道自己需要被懲罰，但我不想失去大殼、不想失去本快建成的家。」

鄭爽母親秀出與張恒的對話。（取材自微博）

鄭爽媽媽並提及，張恒的父母當時曾因此事，趕到上海道歉，兩家人談了6小時，但雙方對於小孩一事仍無共識，鄭爽則強調2019年底就請律師商討撫養，並向美國法院起訴張恒，聲明中並表示「原告要求單獨的撫養決定權，這樣她可以以孩子的利益為最優先考慮因素決定在哪個國家撫養小孩長大；另，原告要求有對於小孩子的共處時間」，希望能讓小孩早日回國。