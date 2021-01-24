籌措違約金？鄭爽賠售豪宅 砍價2000萬人民幣

鄭爽1月初曾曬出一張自拍照，圖中可以看到鄭爽對著玻璃門自拍，光是陽台就有不小的空間。（取材自微博）

鄭爽 代孕棄養醜聞讓她的名聲一落千丈，有網民發現，她降價急售才剛買不久的上海豪宅，原本市價1.5億（人民幣 ，下同，約2322萬美元），砍價2000萬拋售，且消息刊出當晚就成交。不少人揣測，她應該是為了籌措支付違約金而賣房變現。

網易娛樂報導，鄭爽現在遭到娛樂圈全面封殺，不但以前參與的作品全被下架，連演出的新作品「絕密者」、「翡翠戀人」等戲劇也無法開播，讓製作方損失慘重，據傳鄭爽因此需要付給片方2億元的違約金。

不過，導演 周國剛透露，鄭爽要賠償的不只2億，而是一個天文數字，「保守估計每部劇成本2億。根據《差生賠償條款》，四部戲中的鄭爽將總共賠償8億元」。

多名網民日前貼出鄭爽拋售豪宅的訊息，根據流傳的截圖，賣方寫道「復興瓏禦，630平，空中別墅，送超大露台，市場價1.5億，現1.3億急售，低於市場價2000萬」，還註明買家「需要驗資」，且不接受付款周期太久的客戶。房源不到3小時就成交。

鄭爽本月8日才貼出在該豪宅的自拍照，還說道「2021年要獨立！真的決定要獨居起來，加油啊，小爽！這次要親自動手裝修，樂趣大大滴」。自拍照中可以看到鄭爽穿著羽絨服對著玻璃門自拍，從超大陽台到玻璃門上可見上海外灘建築群的倒影來看，顯然是位在上海的豪宅。

降價2000萬急售是否虧大了？有網民分析，鄭爽是在2017年買下該豪宅，當時的價格是8000多萬，如今1.3億賣出，其實是有賺的。