我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

籌措違約金？鄭爽賠售豪宅 砍價2000萬人民幣

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽1月初曾曬出一張自拍照，圖中可以看到鄭爽對著玻璃門自拍，光是陽台就有不小的空間。（取材自微博）
鄭爽1月初曾曬出一張自拍照，圖中可以看到鄭爽對著玻璃門自拍，光是陽台就有不小的空間。（取材自微博）

鄭爽代孕棄養醜聞讓她的名聲一落千丈，有網民發現，她降價急售才剛買不久的上海豪宅，原本市價1.5億（人民幣，下同，約2322萬美元），砍價2000萬拋售，且消息刊出當晚就成交。不少人揣測，她應該是為了籌措支付違約金而賣房變現。

網易娛樂報導，鄭爽現在遭到娛樂圈全面封殺，不但以前參與的作品全被下架，連演出的新作品「絕密者」、「翡翠戀人」等戲劇也無法開播，讓製作方損失慘重，據傳鄭爽因此需要付給片方2億元的違約金。

不過，導演周國剛透露，鄭爽要賠償的不只2億，而是一個天文數字，「保守估計每部劇成本2億。根據《差生賠償條款》，四部戲中的鄭爽將總共賠償8億元」。

多名網民日前貼出鄭爽拋售豪宅的訊息，根據流傳的截圖，賣方寫道「復興瓏禦，630平，空中別墅，送超大露台，市場價1.5億，現1.3億急售，低於市場價2000萬」，還註明買家「需要驗資」，且不接受付款周期太久的客戶。房源不到3小時就成交。

鄭爽本月8日才貼出在該豪宅的自拍照，還說道「2021年要獨立！真的決定要獨居起來，加油啊，小爽！這次要親自動手裝修，樂趣大大滴」。自拍照中可以看到鄭爽穿著羽絨服對著玻璃門自拍，從超大陽台到玻璃門上可見上海外灘建築群的倒影來看，顯然是位在上海的豪宅。

降價2000萬急售是否虧大了？有網民分析，鄭爽是在2017年買下該豪宅，當時的價格是8000多萬，如今1.3億賣出，其實是有賺的。

鄭爽 人民幣 導演

上一則

嗆Baby？李菲兒突發文：勝負未定

下一則

沒同框照樣放閃 玄彬奪大賞謝孫藝珍

延伸閱讀

鄭爽爸爸公開道歉「我沒有正確引導孩子」改口要養娃

鄭爽爸爸公開道歉「我沒有正確引導孩子」改口要養娃
鄭爽被指人品差 代孕欠款還叫院方領養小孩

鄭爽被指人品差 代孕欠款還叫院方領養小孩
賠慘！待播劇受牽連 製片要告鄭爽

賠慘！待播劇受牽連 製片要告鄭爽
鄭爽被批「最差客戶」不付尾款 孩子扔給代孕機構

鄭爽被批「最差客戶」不付尾款 孩子扔給代孕機構

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

2021-01-18 02:14
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
姚安娜23歲生日當天宣布出道。（取材自微博）

出生即C位？出道遭質疑 姚安娜：為何大家只喜歡姊姊孟晚舟

2021-01-16 11:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高