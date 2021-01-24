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那英「浪姐2」秀舞功 被笑像「作法現場」

娛樂新聞組／綜合報導
那英難得展現「舞」功，卻遭到網友吐槽連連。（取材自微博）
那英難得展現「舞」功，卻遭到網友吐槽連連。（取材自微博）

「乘風破浪的姐姐」第二季日前開播，那英、楊鈺瑩、張柏芝、容祖兒、周筆暢等30位姐姐正式登台表演，展示唱跳才藝。在初舞台評分競演中，陳梓童以119分排名第一。值得一提的是，歌后那英在節目中挑戰跳舞，卻被笑像是「作法現場」。

羊城晚報報導，「浪姐2」第一期分成上、下兩集，霍汶希、陳琦沅、杜華依然擔任評審，音樂總監換成了「中國好聲音」樂隊總監的劉卓。劉卓在節中的犀利點評、對職業歌手的姐姐高要求，被網友評價說是「冷面嚴師」。

比賽時，參賽者須分別進行一首歌曲的演唱和一段舞蹈的展示，與第一季賽制不同，也凸顯了姐姐們在兩個項目的優劣。尤其是曾獲得金曲獎最佳女歌手的那英，在歌唱部分無疑展現高強功力，但在舞蹈表演部分，卻漏洞百出，被揶揄活像是「作法現場」，還笑她的的肢體擺動猶如「指揮交通」。

來源：Show Fever综艺风向标@YouTube

據鏡週刊報導，那英穿著皮革拼接丹寧的一身勁裝，還趁歌曲播放前複習拍子，與平日展現出的強大氣場完全不同。她似乎也對自己的表現感到好笑，跳舞時露出尷尬的笑容，其餘姐姐們更是毫不掩飾的大笑，網民則紛紛留言稱「那英作法現場」「中學生廣播體操」「被唱歌耽誤的交警」「姐復健呢？」「給我們施點雨吧！」「那英唱歌我感覺她是神，一跳舞發現她也是普通人」。

張柏芝 中國 YouTube

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