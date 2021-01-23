鄭爽爸爸公開道歉「我沒有正確引導孩子」改口要養娃

鄭爽曾和爸爸一同參加綜藝節目《旋風孝子》。（取材自微博）

中國 女星鄭爽 與前男友張恒找代孕又棄養，本周成為中國娛樂圈最熱議話題，事件發生後，鄭爽的爸爸鄭成華也加入女兒怒懟張恒的行列，痛批「他家人太壞了，陰險狡猾，極品渣男，一家渣！」沒想到23日鄭成華突然透過影片公開道歉，稱「作為鄭爽的父親，沒有正確地引導孩子」。

鄭成華接受百度 採訪，公開向各界道歉，「作為一個家長，沒有正確的引導孩子，現在想想很內疚，這幾天發生的事情，也真正的給我們家庭和孩子一個徹徹底底血的教訓，甚至在生命的懸崖線上行走。」

鄭成華也解釋，鄭爽是因為工作關係系，身體各方面不是多好，才選擇代理孕母，女兒符合美醫療代孕的身體條件。

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他提到鄭爽與張恒戀愛時關係很好，突然一下就分了，本來還裝修房子，嬰兒床也準備好了，但突然感情破裂，他自己也控制不了情緒，並還原錄音檔當天的狀態不佳，「語言各方面控制的不好，造成過激的語言，我真心真心抱歉，我當時不是這麼想的」。

他稱，鄭爽與張恒分手後只想要永遠不相往來，沒考慮到孩子出生了也有責任，鄭成華並強調之後他們也有積極要照顧小孩，並沒有像當初那樣激動，「我們有責任去撫養他教育他」。