我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

鄭爽爸爸公開道歉「我沒有正確引導孩子」改口要養娃

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽曾和爸爸一同參加綜藝節目《旋風孝子》。（取材自微博）
鄭爽曾和爸爸一同參加綜藝節目《旋風孝子》。（取材自微博）

中國女星鄭爽與前男友張恒找代孕又棄養，本周成為中國娛樂圈最熱議話題，事件發生後，鄭爽的爸爸鄭成華也加入女兒怒懟張恒的行列，痛批「他家人太壞了，陰險狡猾，極品渣男，一家渣！」沒想到23日鄭成華突然透過影片公開道歉，稱「作為鄭爽的父親，沒有正確地引導孩子」。

鄭成華接受百度採訪，公開向各界道歉，「作為一個家長，沒有正確的引導孩子，現在想想很內疚，這幾天發生的事情，也真正的給我們家庭和孩子一個徹徹底底血的教訓，甚至在生命的懸崖線上行走。」

鄭成華也解釋，鄭爽是因為工作關係系，身體各方面不是多好，才選擇代理孕母，女兒符合美醫療代孕的身體條件。

來源:YouTube

他提到鄭爽與張恒戀愛時關係很好，突然一下就分了，本來還裝修房子，嬰兒床也準備好了，但突然感情破裂，他自己也控制不了情緒，並還原錄音檔當天的狀態不佳，「語言各方面控制的不好，造成過激的語言，我真心真心抱歉，我當時不是這麼想的」。

他稱，鄭爽與張恒分手後只想要永遠不相往來，沒考慮到孩子出生了也有責任，鄭成華並強調之後他們也有積極要照顧小孩，並沒有像當初那樣激動，「我們有責任去撫養他教育他」。

鄭爽的爸爸公開為女兒道歉。（取材自微博）
鄭爽的爸爸公開為女兒道歉。（取材自微博）

鄭爽 中國 百度

上一則

趙麗穎爆離婚！孩子不是馮紹峰親生 連夜發聲明回應

延伸閱讀

《鄭爽的書》遭限時下架 內容曾提「生命很神聖」

《鄭爽的書》遭限時下架 內容曾提「生命很神聖」
鄭爽被指人品差 代孕欠款還叫院方領養小孩

鄭爽被指人品差 代孕欠款還叫院方領養小孩
賠慘！待播劇受牽連 製片要告鄭爽

賠慘！待播劇受牽連 製片要告鄭爽
鄭爽被批「最差客戶」不付尾款 孩子扔給代孕機構

鄭爽被批「最差客戶」不付尾款 孩子扔給代孕機構

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

2021-01-18 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒