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「墮落天使」 再現金城武20歲嫩樣、李嘉欣清純美貌驚人

記者陳建嘉／綜合報導
金城武演出「墮落天使」時僅20歲。（取材自豆瓣電影）
金城武演出「墮落天使」時僅20歲。（取材自豆瓣電影）

睽違26年，國際大導演王家衛的經典作品「墮落天使」（Fallen Angels）4K數位修復版將於重返大銀幕。電影集結黎明、李嘉欣、莫文蔚、金城武、楊采妮5位超級巨星主演，以獨特角度詮釋都市中的每個寂寞靈魂，一直是許多影迷心中的經典之作。金城武演出該片時僅20歲，預告片也秀出他的昔日帥樣。

「墮落天使」塑造了5個行為相互交錯的角色，描述在繁華的都市夜空下，彼此之間相遇後發生的荒誕故事。與王家衛導演共同被稱作「鐵三角」組合的張叔平與杜可風，分別擔任此片的美術總監、剪輯及攝影。透過他們的詮釋，此片亦被許多人視為王家衛導演電影中最大膽、視角最創新的一部片。

「墮落天使」集結眾多超級巨星主演，圖為李嘉欣。（圖：Catchplay提供）
「墮落天使」集結眾多超級巨星主演，圖為李嘉欣。（圖：Catchplay提供）

運用超廣角鏡頭，凸顯出看似近卻遠的角色關係，導演在訪談中，也透露使用廣角鏡頭的幕後故事；由於開鏡第一天拍攝的地方狹窄，便詢問杜可風有沒有廣角鏡頭，在杜可風回覆「有個9.8mm的鏡頭，但拍出來女演員的臉會看起來像香蕉。」他們仍決定試試看，卻發現效果非常好，王家衛說：「透視效果及景深的反差很大，使角色的距離看似很遠，但實際又很近。如同電影內容一樣，人與人之間的關係好似很近，但彼此心理上的距離卻很遠。」

導演 電影 天使

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