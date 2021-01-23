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張柏芝唱不好後台爆哭 王菲閨密那英「神安慰」引爆笑

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝。(取材自微博) 陳秋萍
張柏芝。(取材自微博) 陳秋萍

挾著第一季引發的廣大關注，中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐2」日前首播，港星謝霆鋒的前妻張柏芝、與現任女友王菲的天后閨密那英互動，也格外引來關注。其中張柏芝因表現不好在後台爆哭，那英前往安慰馬上引起話題；不過兩人對話意外爆笑，讓網友感嘆那英「相當耿直」。

中時電子報報導，「乘風破浪的姐姐2」中，不難發現兩人其實不熟悉。初次見面時，那英熱情擁抱說：「叫柏芝好呢還是栢芝好呢？」張柏芝則回：「妳喜歡就好。」互動客氣。

張柏芝在首次演出中獻唱自己的代表作「星語心願」，只是表現不如預期，讓求好心切的她在後台淚崩。她百感交集地對其他姐姐們說：「明明我唱也不好，跳也不好，但是我看電視裡面妳們舉手的那個愛，那個感動我真的忍不住。」

張柏芝後台失控爆哭。（視頻截圖）
張柏芝後台失控爆哭。（視頻截圖）
那英（中）上前給張柏芝（右）安慰。（視頻截圖）
那英（中）上前給張柏芝（右）安慰。（視頻截圖）

此時，那英也上前安慰張柏芝，給了大大的擁抱，不過個性直爽的她卻說：「妳別哭，我都沒投妳票。」讓張柏芝聽完愣了一下，才回擊那英「所以我沒感謝妳」，幽默對話逗樂眾人。

此外，參賽姐姐也包括「李晨前女友」張馨予、「黃曉明前任」李菲兒，兩人看到大前輩那英，立刻走上前打招呼，沒想到那英直接回應，「妳們倆誰？」，讓場面一度尷尬，兩人愣了一下也趕緊自我介紹。

網友對此也有不同見解，「那姐是耿直girl」、「講話的方式真讓人喜歡不起來」、「別人這樣說可能是耍大牌，但是換到那英身上，只能說正常操作」。

張柏芝 中國 王菲

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