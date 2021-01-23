華晨宇認與張碧晨生子！「目前單身、一起育兒」

華晨宇抽菸的畫面被拍下。（取材自微博） 張詒宣

中國 娛樂圈爆料不停歇，繼鄭爽 被前男友張恒爆出代孕、棄養兩個孩子後，人氣歌手華晨宇也被爆出與張碧晨育有一女；而在晚間，華晨宇發文寫道：「是的，我們是有一個孩子」，認了當爸。不過相較於鄭爽代孕遭封殺，網友看到華晨宇表示「有孩子了」，直呼「只要是自己肚子生出來的，都不是問題」，似乎對於戀情曝光而且直接成為人父已不太在意，更多的是獻上祝福。

張碧晨先在微博公布她與華晨宇育有一女。（取材自微博）

據新浪娛樂報導，華晨宇與張碧晨曾一起參加過節目「唱遊天下」，2017年時就曾爆出戀情。而消息傳出後，張碧晨先在微博 公布她與華晨宇（花花）育有一女，「2018年秋，當我知道自己懷孕的時候，我整個人都懵了。我和花花雖然在一起，我們也憧憬過未來的生活，但計畫裡從沒有過生孩子結婚」。

華晨宇稍後也回應承認兩人有一個1歲的孩子，震撼演藝圈。華晨宇還寫道：「這個孩子的到來真的治癒了我很多，我很開心上天給我帶來了這樣一份特別的禮物，雖然很突然，但是也很開心，我們會給孩子帶來健康快樂的成長環境。最驚喜的是，她很喜歡音樂，會經常自己一個人拿著麥克風邊跳邊唱『鬥牛』，這是她最愛的一首歌，連睡覺都要聽著這首歌入睡。 」

對於此前一直未公開消息，是怕說不清楚會讓歌迷擔心，同時希望孩子在安靜的環境裡成長，並希望大家理解。

另據報導，華晨宇的工作室表示他目前單身，將與張碧晨在無婚姻關係的前提下，共同撫養孩子、一起參與孩子的成長過程。