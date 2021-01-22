鄭爽被指人品差 代孕欠款還叫院方領養小孩

鄭爽遭代孕機構爆料尾款未清，還想把小孩丟給機構處理。(取材自微博)

女星鄭爽 因在美國 找代理孕母爆發爭議，且她與前男友張恒分手後又決定不要小孩，更引發眾怒，現在就連代孕機構都跳出來爆料，直指「鄭爽是我們服務過人品最差的客戶，沒有之一」，更表示鄭爽還欠款，現在還想把小孩丟給機構處理。

陸媒法人雜誌報導，一家代孕機構梁姓創始人日前爆料，鄭爽和張恒當初得知授精成功，還開心發紅包給工作人員，豈料等到胎兒五、六個月後，就沒再關心過小孩，直至胎兒七個月時，鄭爽竟提出要打掉，但礙於美國法令，無法施行。

創始人稱，到後來鄭爽和張恒都不想要孩子，「但男方至少比較有人性，現在依然每個月負責孩子的奶粉錢和養育費，鄭爽則是連人都不認，也不管」。

事件爆發後代孕機構聯絡上鄭爽，但鄭爽仍堅持不要小孩、也不希望小孩回到中國，因而提出每個月支付3萬人民幣，要把小孩登記在機構名下，這讓創始人氣得直呼：「鄭爽以為她可以花錢消災，什麼事兒都可以用錢來砸，但在美國是辦不到的。」

創始人還說，鄭爽和張恒當初談好合約須支付16.8萬美元 ，由雙方提供精子、卵子。不過，目前仍有6.8萬美元尾款付清，機構也對兩位隔空喊話，「孩子該是誰的就是誰的，不承認也沒用」，希望他們盡早將孩子接回中國，「剩下的事交給他們兩家人處理，不要再賴在機構身上」。