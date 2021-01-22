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「洗腳水」葉蘊儀直播 自認國語進步20%

記者林怡秀╱綜合報導
葉蘊儀開直播與粉絲互動，充滿「洗腳水」回憶殺。(圖：17LIVE提供)
葉蘊儀開直播與粉絲互動，充滿「洗腳水」回憶殺。(圖：17LIVE提供)

港星葉蘊儀日前首次嘗試港台日三地聯合直播節目「葉蘊儀GloriaYip甜蜜19歲」，開心和三地粉絲不受空間互動，直播中粉絲們秒答她過去歌唱及戲劇作品的相關提問，數度也因聊起她19歲時頻繁赴台日韓等地工作的難忘回憶，讓笑點很低的她笑到噴淚。

直播間裡看到各地粉絲湧入，葉蘊儀立刻輪番以廣東話、國語、日語、英語打招呼，她數度發現自己發音不太標準而笑場，一度噴淚笑倒。

說起當年上台灣綜藝節目，她笑說當時因國語不好鬧了不少笑話，其實她沒學過國語，不過就算不太懂國語，也不怕溝通不了，因為台灣的主持人和觀眾都很親切。

葉蘊儀記得當時錄「龍兄虎弟」，有一個美食環節是煮烏龍麵給觀眾吃，十分有趣好玩；葉蘊儀也記得當年說出「洗腳水(19歲)」的節目主持人是彭恰恰跟白冰冰。她好奇問粉絲記不記得她當時的打歌服帽子是什麼顏色？粉絲們立刻留言正確答案，讓她十分驚喜。

不少粉絲誇她國語有進步，說很久沒看到她到台灣，葉蘊儀立刻喊「我也很想趕快去啊」，主持人問她覺得這些年來自己國語進步了多少？她想了想說：「我國語真的有進步，大概進步了20%吧，你們覺得我國語還需要加強嗎？」不少粉絲說不需要，喜歡她的廣東腔國語，很可愛。

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