鄭爽被批「最差客戶」不付尾款 孩子叫代孕機構領養

鄭爽被代孕機構批評是「人品最差的客戶」。（取材自微博）

中國 29歲女星鄭爽 被爆出代孕棄嬰風波，最新報導指出，有自稱是鄭爽和張恒在美國的代孕機構的負責人稱，鄭爽是「人品最差的客戶」，還拖欠6.8萬美元 代孕費的尾數，甚至到現在都還是想把小孩丟給機構處理。

鄭爽代孕掀起社會熱議，亦因為此舉觸犯中國法律，遭廣電總局點名批評為劣跡藝人，全面封殺。

註冊在美國的「西海岸生殖中心」的負責人梁波接受中國媒體《法人雜誌》訪問，他稱鄭爽和張恒於2018年找他們進行代孕服務，選購了不選擇嬰兒性別的套餐，索價16.8萬美元。

梁波爆料，當初鄭爽和張恒得知受精成功時相當開心，更給工作人員發紅包，但事後兩人卻對小孩不聞不問。直到代母懷孕七個月後，鄭爽才提出不要小孩。

「我明確告訴鄭爽，孩子不可能打掉了，你以為是在中國呢，想墮胎就墮胎？」

梁波稱，代孕事件爆發後，鄭爽遲遲不付尾款，更依舊表明不要這兩個小孩，並要求梁波領養，承諾每月將給予對方3萬人民幣，否則就拒絕付清剩下的錢，「鄭爽提出小孩登記在我本人的名下，由我做這兩個孩子的監護人。這是天方夜譚。我來監護，監護到什麼時候，監護到他們上大學嗎？」

梁波直言，我們是代孕機構，不是福利院，「鄭爽以為她這樣可以花錢消災，什麼事兒都可以用錢來砸，但在美國是不可能辦到的。」

《法人雜誌》報導指出，雖然鄭爽和張恒現在還是都不想要這兩個小孩，但「鄭爽是人都不認，也不管」，而張恒就每月負責孩子的奶粉錢和其他費用，比鄭爽有人性。

梁波又提到，因為鄭爽不願意證明自己是小孩的母親，導致小孩身分不明，至今仍無法回到中國，依照加州法律，當地政府亦不允許他們離境。

梁波也提到，當初合約談好支付16.8萬美元，但鄭爽和張恒現在還積欠6.8萬美元。機構希望2人依約付清尾款，此外「孩子該是誰的就是誰的，不承認也沒用」，要求鄭爽趕快把孩子接回中國，「剩下的事交給他們兩家人處理，不要再賴在我們機構身上。」