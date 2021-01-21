陳妍希當上「姐姐」 立誓甩肉5公斤

陳妍希藉著上「乘風破浪的姐姐2」，立下約定要瘦5公斤。(取材自微博)

台灣 女星陳妍希之前曾被拍到參加電影 活動，身材有些發福，臉蛋變得圓潤，之後她在微博 貼出自拍照，證明是角度問題，不過還是被網友質疑修圖修很大，如今她藉著上「乘風破浪的姐姐2」，立下約定要瘦5公斤。

本報系聯合報報導，大陸的選秀節目「乘風破浪的姐姐2」，近日官宣第二波參加的姐姐名單，一如先前所傳，陳妍希確認參加該節目，而陳妍希也藉著這次節目官宣，在微博發文立下約定「我陳妍希不瘦十斤(5公斤)不換頭像」。

目前她的微博帳號頭像，是她在「那些年，我們一起追的女孩」中模樣。接著更曝光自己目前的體重是49.65公斤，粉絲也笑回「我們搬好小板凳，坐等妍希瘦十斤」，為她加油打氣。

另據鏡週刊報導，陳妍希因電影「那些年，我們一起追過的女孩」走紅，2016年與男星陳曉領證結婚，隔年生下一子。不過陳妍希的身材一直是熱議焦點，不久前她出席活動時身穿粉色針織衫，加上她的臉蛋有些嬰兒肥，整個人看起來「膨脹」不少。

看似圓潤的照片一曝光，陳妍希立刻被網友懷疑「暴肥」、「懷二胎」，逼得她火速po出一張瓜子臉自拍照，表示「角度真的很重要！角度！」回應「發福」說，但又被網友懷疑修圖修過頭，遭網友拒絕買單。

陳妍希接著在社交平台上傳一段「零修圖」自彈自唱影片再次澄清自己的身材，