鄭爽前男友蹭熱度？網友恭喜「跑得快」

陸思宇。(取材自微博)

鄭爽 爆出代孕棄養的風波後，疑似鄭爽前男友陸思宇也在微博 發文稱「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇」，疑似也在「蹭熱度」，感慨他與鄭爽的愛情「故事」。

網易娛樂報導，不少網友吐槽陸思宇，「故人別去鬱結故人的往事了」、「太唏噓了，全世界都在看她如何下地獄」、「09年的初見，也未曾想過會以這種方式結束，她不再是她了」、「等閒變卻故人心，卻道故人心易變」、「不勝唏噓，可惜人生不止初見」、「兄弟恭喜你跑得快，沒有被她的粉絲迫害」。

據報導，陸思宇比鄭爽大兩屆，和楊冪、袁姍姍是北京電影學院的同班同學，兩人大一就在一起。陸思宇曾在「沉默的真相」劇中飾演侯貴平，還曾參演「破冰行動」、「八佰」等。

關於兩人的分手原因，外界不得而知，但是網友爆料，陸思宇也是「被分手」。

據悉，陸思宇一直以朋友的身分關注著鄭爽，去年5月，還曾點讚過鄭爽的微博。

此外，據鄭爽粉絲爆料，疑似張恆前女友不久前突然在微博發文：「還好跑得夠早，不然被吃乾淨的就是自己了」 ，疑似在暗諷前男友張恆的人品。

鄭爽粉絲透露，之所以判斷這位就是張恆的前女友，一是她跟張恆同樣畢業於俄亥俄州 立大學，其次，她曾在微博上曬出與張恆的合影，照片中，兩人一起乘坐直升機遊玩，看上去關係十分好。