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鄭爽完了！廣電總局罕發文宣布封殺 退圈音頻曝光

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽爆出棄養醜聞，事業全毀。（取材自微博）
鄭爽爆出棄養醜聞，事業全毀。（取材自微博）

中國女星鄭爽代孕事件震驚娛樂圈，代言作品遭撤，還驚動9大官媒集體批她「毀三觀」；事情發展到20日晚間，中共中央廣電總局旗下雜誌《廣電時評》微信公眾號發文，點名鄭爽是劣跡藝人，表態封殺。另有網友曬出疑似鄭爽退出演藝圈的錄音。

包括中央政法委長安劍、紫光閣、共青團中央、光明日報、人民網、央視新聞、環球網、中國新聞網，以及最高人民檢察院正義網近日發聲重批鄭爽，連帶廣電總局罕見發文點名劣跡藝人，網友諷：「這排場可太大了」。 

廣電旗下《廣電時評》20日晚發文《代孕棄養者，德不優法不容》，文中斥責鄭爽「於法不合」「私德有虧」， 表示「廣大人民群眾不願意、不接受也不允許醜聞劣跡者汙染我們的社會公德和公序良俗」。

官方並下封殺令：「我們不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上熒屏聲頻。」等於正式封殺鄭爽。

廣電總局過去多次出手打吸毒、出軌等有醜聞的藝人，從來都是直接打電話而不留白紙黑字，外界分析，像這麼敲鑼打鼓指名封殺單一藝人，鄭爽恐怕是天下第一人。

來源：sarangoppavideo YouTube

此外，有網友曬出疑似鄭爽的退圈音頻，錄音中鄭爽表示「不知道這個舞台會不會是我對觀眾的道別」。她坦言，「很多時候讓大家挺尷尬的，我不是故意的，可能我真的沒什麼演技，真的只是幸運吧。今天我真的不希望聽到別人和我說加油， 我覺得自己真的挺普通的，一些成功的影視作品讓我被大家認識，感謝這麼多和我合作過的影視劇小夥伴兒們。」

廣電時評點名鄭爽是劣跡藝人，表態封殺。（取材自微博）
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鄭爽 中國 微信

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