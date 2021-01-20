鄭爽爆將退演藝圈 華鼎獎收回獎杯：她敗壞人倫道德

鄭爽傳出錄好退圈聲明。（取材自微博）

以「微微一笑很傾城」走紅的中國 女星鄭爽 ，被爆出和前男友張恒在美國找代理孕母，生下兩娃後又要棄養，新聞鬧得風風火火，不但品牌代言紛紛切割，官媒央視更在微博公開譴責。據網友爆料她已經錄好退圈聲明。

有網友爆料，鄭爽在北京 是參加「跨界喜劇王」節目錄制，當天還錄了一個退圈聲明，「她今天北京台錄節目，順便錄了一個退圈聲明，你們坐等吧！」更透露她說了一句：「這是最後一次在大螢幕見到大家。」就走了，但相關消息仍未受證實。

她19日首度現身北京，有媒體當面詢問棄養問題時，她的助理馬上上前拍掉鏡頭，鄭爽本人則低頭一言不發地快速離開。

此外，讓鄭爽的仙女形象崩塌，前身是「中國演藝名人公眾形象滿意度調查」的華鼎獎組委會決定，撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」以及「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」榮譽，並收回註銷其獎勵證書、獎杯。

華鼎獎官方微博痛斥鄭爽，「代孕棄養事件的曝光，讓鄭爽的人設瞬間崩塌，這是她咎由自取，更與當初我們授予榮譽的初衷背道而馳。所有人都為曝光的代孕棄養行為而感到震驚。踐踏公民權益、敗壞人倫道德是對我們所珍惜的一切的挑戰。這絕不能容忍」。

香港01報導，華鼎獎被譽為「老百姓口碑榮譽」。該獎項鼓舞全球演藝名人的公益和創作精神，從而藉此表揚對社會責任有傑出貢獻的演藝界人士。第一屆華鼎獎的「公眾形象內地最佳影視女演員」由趙薇捧得。