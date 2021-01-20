莫文蔚掃港四大頒獎禮 吐露心願「想畫句號」

莫文蔚在2020年度勁歌金曲頒獎典禮拿下「勁歌金曲金獎」。（圖：莫家寶貝工作室提供）

香港 女歌手莫文蔚闊別十年發行廣東歌曲「呼吸有害」，歌名恰巧呼應去年因為新冠疫情 ，受到重大打擊的全球人民心聲，日前在2020年度勁歌金曲頒獎典禮拿下「勁歌金曲金獎」，她說：「每次聽到這首歌都有好多畫面，真的是天時地利人和，讓這首歌傳遞的情感與突如其來的世界環境相投，引起大家的共鳴。」

該曲是她替香港電視劇「飛虎之雷霆極戰」演唱的主題曲，陸續抱回香港新城勁爆頒獎禮年度歌手、2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮至尊歌曲大獎、第43屆十大中文金曲全球華人 至尊金曲獎等，橫掃香港四大音樂頒獎典禮，讓她難掩興奮之情說：「不可思議！」也感謝一路支持自己的歌迷和媽媽，「這首歌得到的榮譽，裡面累積了多年來大家對我的愛護、支持與無限的能量，衷心感謝大家。」

而她工作受疫情停擺，去年有十個月都待在英國陪伴家人，先前為舉辦線上音樂會返回香港，同步錄製新歌，她表示上半年一定會推出新作，「今年最大願望就是能在紅館完成『絕色』世界巡演的香港站，最後一次開大型演唱會，好希望可以在香港這個地方，我的出發地畫上一個完美句號。」