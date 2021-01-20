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還有受精卵 鄭爽第二段錄音曝光 稱孩子送人是做好事

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽代孕又棄養風波，持續延燒。（取材自微博）
鄭爽代孕又棄養風波，持續延燒。（取材自微博）

鄭爽與前男友張恆在美找代孕又棄養，近日成網路熱議話題，疑似鄭爽、張恆父母錄音日昨再曝光，錄音中鄭爽及鄭爽父母頻頻提出將孩子送人，其中，鄭爽提出孩子送人是好事，再度引爆話題。

音檔中，鄭爽母親先表示「你倆感情不在，就孩子送人」，稱女兒也希望孩子有好歸宿，而鄭爽就激動接話：「其實是滿足那些沒有小孩的家庭，我覺得這個錯誤，至少讓對方壓力不會那麼大，因為我們做了一件好事情」。

隨後，鄭爽更要張恆母親不用擔心，表示兩人以後如果還有感情，孩子可以再要，「當時我們的受精卵都還沒有用完，我們還保存著這些東西。」

另外，鄭爽父親還提到錢的問題，鄭爽則語帶哽咽說：「我是不想讓他（張恆）說『我和鄭爽這個孩子』，不想讓他去要這個孩子，所以我最後有點逼他，我說那你出錢吧，我說你多少錢，就是我會有這樣因為我覺得這對他來說是一個難點。」

新錄音一曝光，不少網友紛紛留言怒批「代孕孩子送人是做了好事？這還是人話嗎？」、「在她眼裡孩子就是一些受精卵？」、「最後是用還錢逼張恆放棄孩子的意思嗎」。

就在鄭爽陷入危機時，張翰開通「抖音」帳號分享私下生活，早前他和鄭爽分手，吃牛肉麵遭抨擊，這回網友認為他「可以放心吃牛肉麵了，哥」。

鄭爽網宣站則在微博發文宣布關站：「要好好生活，我是說你們」，並把微博簡介改成，「已關站，私信已關，不賣號…後會無期」。

網友笑言張翰如今能放心吃牛肉麵。（取材自微博）
網友笑言張翰如今能放心吃牛肉麵。（取材自微博）
鄭爽（右）與前男友張恆。（取材自微博）
鄭爽（右）與前男友張恆。（取材自微博）

鄭爽 微博 抖音

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