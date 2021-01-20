錄不雅片、騙錢 鄭爽爸怒轟張恆極品渣男

鄭爽一家人，中為爸爸鄭成華。（取材自微博）

鄭爽 與前男友張恆找代孕又棄養成近日網路熱議話題，鄭爽的爸爸鄭成華也加入女兒怒懟張恆的行列。

鄭爽日昨發文暗指張恆出軌，鄭爽爸爸鄭成華隨後發文直接轟張恆是極品渣男，不僅如此，他連張恆家人也罵，直言「他家人太壞了，陰險狡猾，極品渣男，一家渣！」更稱對方為了金錢不擇手段，轟張恆一家人「卑鄙下流！」

鄭成華表示女兒談這場戀情吃了很多苦，情感上、經濟上都損失慘重，嗆張恆吃軟飯，不斷威脅要騙更多的錢，而且戀愛期間出軌多次，還用手機 錄下女生的不雅影片。鄭成華表示完整錄音六小時，流出的部分都是對方斷章取義的幾句話。

鄭成華還稱早將事情都委託律師處理，會負責任，「我們是一個負責任的家庭，我門從來都沒放棄，要負責這兩個孩子，如果再有點責任心，還能把兩個孩子放出來說話嗎？」最後還稱「絕不讓惡人得到一分錢。」並曬出關於財務糾紛的法院判決書。

不過網友顯然不買單，直逼問「代孕呢？棄養呢？」，認為鄭爽與鄭爸全篇未提代孕棄養，開始指張恆出軌，是要轉移視線，網友直言「就算張恆真的出軌是渣，你女兒（鄭爽）更惡毒」。