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若中國武力犯台 布林肯：將是嚴重錯誤

鄭爽音檔再曝光 稱孩子送人是「做好事」受精卵沒用完

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽與張恒。（取材自微博）
鄭爽與張恒。（取材自微博）

中國女星鄭爽爆出找代孕又棄養風波，18日才被曝光抱怨「孩子打不掉」的音檔，19日又有另一段新的錄音流岀，其中，鄭爽提出「孩子送人是好事」，再度引爆話題，被網友譏諷為「送子觀音」。

鳳凰網報導，最新錄音檔中，鄭爽一家與張恆父母的交談錄音中，鄭爽與母親表示希望將孩子送人，鄭母稱：「她也是希望孩子有個好歸宿」。鄭爽則表示，將孩子送人是滿足那些沒有得到孩子的家庭的遺憾，這能讓她覺得這個錯誤會讓對方壓力沒那麼大，「至少我們做了一件好事情。」

鄭爽和張恆媽媽表示：「阿姨你現在不用擔心的是什麼，就是如果我們以後還有感情，我們孩子可以再要，包括我們所有一些受精卵都沒有用完，還保存了這些東西。」

男方想要孩子就給錢

另外，張恆爸爸還提到錢的問題，鄭爽則語帶哽咽說：「我是不想讓他（張恒）說『我和鄭爽這個孩子』，不想讓他去要這個孩子，所以我最後有點逼他，我說那你出錢吧，我說你多少錢，就是我會有這樣因為我覺得這對他來說是一個難點。」

來源：Old Tian頻道

音檔一曝光，不少網友怒批「這真的是男方出軌被發現後的對話嗎」、「媽媽這麼毒這麼瘋」、「在她眼裡孩子就是一些受精卵？」、「 鄭爽這個巨嬰30歲了！ 打不掉，TMD煩死了！ ​​​」

Prada代言8天遭解約

此外，鄭爽代孕事件持續發酵波，其代言的奢侈品品牌Prada股價一度急挫。不僅如此，隨著各種爆料加速事件升級，PRADA官方微博也已淪陷，有網友不斷湧入寫下質疑和惡評。

一時間，「PRADA的公關眼淚正在PRADA PRADA地掉」成了網上熱傳的段子。19日晚，Prada在官方微博宣布與鄭爽解約「PRADA集團已終止與鄭爽女士的所有合作關係。 」鄭爽成了最短命的8天代言人。

央視點名法律難容

央視新聞昨也在官方微博評論代孕棄養法律道德皆難容：「前有代孕媽媽遭『退貨』，後有某明星疑似代孕欲棄養，曝光錄音中『打也打不掉，我都煩死了』更令人憤怒。代孕在我國被明令禁止，其對生命的漠視令人髮指：包生男孩代孕者懷上女孩會被強行打胎；胎兒如存缺陷或被丟棄…如此踐踏底線，法律難容，道德難容！」

估計鄭爽恐被官方列為劣跡藝人了。

鄭爽 微博 中國

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