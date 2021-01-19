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甩鄭爽！網友喊AI換臉救「翡翠戀人」

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽搭檔李鍾碩演出的「翡翠戀人」至今未能播出。（取材自微博）
鄭爽搭檔李鍾碩演出的「翡翠戀人」至今未能播出。（取材自微博）

鄭爽被爆找代理孕母並棄養醜聞，日前又有錄音外流，鄭爽親口說出「孩子真的打不掉，媽的，我都快煩死了」，震驚各界。而她和南韓男星李鍾碩合演電視劇「翡翠戀人」，原本有望今年播出，如今也可能受到影響。

ETtoday報導，鄭爽2016年和李鍾碩合作演出電視劇「翡翠戀人」，隨後「限韓令」風波發酵，電視劇就此雪藏，只有57分長版預告在網上流傳。經過四年，電視劇出現復播跡象，導演張聞君在2020年11月留言發文：「漫長的時日，2021年，能有好結果，翡翠戀人，翡翠奶奶。」貼文令眾多網友好奇是否要播出了，導演親回「希望明年能順利」、「2021一定」。

如今女神形象重創，眾人擔憂「翡翠戀人」又無法播出，討論區（超話）留言「翡翠奶奶更沒機會了，我哭了」，更有網友提議「不然打上馬賽克」，「官方集資換臉吧」、「後期搞個換臉吧，不行cut也行」、「建議AI換臉，想看李鍾碩」。

新浪網報導，「翡翠戀人」以1930年的十里洋場為背景，講述了一個情感迷糊的「女神經」，與遊走於黑白兩道之間的海歸總裁展開一段不是冤家不聚頭的愛情故事。

據悉，鄭爽除了「翡翠戀人」，還有「絕密者」搭檔佟大為，「只為今生戀滄溟」翻拍「倩女幽魂」搭檔侯明昊等，共三部作品待播。而她剛成為國際精品品牌Prada的代言人之一，日前廣告正式曝光，如今則陷入下架危機。

導演 南韓 AI

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