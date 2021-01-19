鄭爽還在逛二手網站？遭集體脫粉 後援會：塌房了

鄭爽爆代孕棄養醜聞，雜誌封面美照也遭下架。（取材自微博）

鄭爽代孕棄養醜聞延燒，網友大舉撻伐，連官方後援會會長也宣布「脫粉」：「再見了朋友們，還剩一口氣，以後就是高貴的個體了，我們追星追得好刺激，塌房都跟別人不一樣。」後援會副會長也發文「脫粉」， 稱「這幾年來，大家為你兜了太多秘密，做壞事要遭報應的。」

綜合媒體報導，鄭爽被爆在美國 找代理孕母，但得到兩個小寶寶後，卻疑似將之棄養在美國；消息傳開，外界譁然。然而，面對舖天蓋地的的質疑與指責，鄭爽並未用大號公開回應，只是用疑似小號的微博 帳號發文。更讓人咋舌的是，有網友稱鄭爽竟還去逛了二手網站，直喊「心真大」。有網友則打趣地說：「千萬不要把孩子給鄭爽養，可能哪天她就掛在二手網站上買了。」

鄭爽爆出代孕棄養醜聞後，粉絲紛紛「脫粉」。（取材自微博）

除了後援會會長、副會長宣布「脫粉」，還有網友曝出前後援會會長也連發數條微博，表示對鄭爽很失望，直呼青春結束了，「曾經有多喜歡現在就有多惡心」。網友有感而發：「這年頭當粉絲真的太難了」、「怎麼有點心疼喜歡過鄭爽的粉絲」。

另外，大陸時尚雜誌也與鄭爽火速「切割」，不久前以鄭爽為封面的雜誌，在棄養醜聞爆出後，火速將一系列的時尚照片刪除，甚至有人找出主編的社群網站 ，發現主編在18日晚間寫下「過於可怕」的發文，似乎在暗指鄭爽的醜聞，引發熱議。