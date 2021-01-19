我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

鄭爽還在逛二手網站？遭集體脫粉 後援會：塌房了

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽爆代孕棄養醜聞，雜誌封面美照也遭下架。（取材自微博）
鄭爽爆代孕棄養醜聞，雜誌封面美照也遭下架。（取材自微博）

鄭爽代孕棄養醜聞延燒，網友大舉撻伐，連官方後援會會長也宣布「脫粉」：「再見了朋友們，還剩一口氣，以後就是高貴的個體了，我們追星追得好刺激，塌房都跟別人不一樣。」後援會副會長也發文「脫粉」， 稱「這幾年來，大家為你兜了太多秘密，做壞事要遭報應的。」

綜合媒體報導，鄭爽被爆在美國找代理孕母，但得到兩個小寶寶後，卻疑似將之棄養在美國；消息傳開，外界譁然。然而，面對舖天蓋地的的質疑與指責，鄭爽並未用大號公開回應，只是用疑似小號的微博帳號發文。更讓人咋舌的是，有網友稱鄭爽竟還去逛了二手網站，直喊「心真大」。有網友則打趣地說：「千萬不要把孩子給鄭爽養，可能哪天她就掛在二手網站上買了。」

鄭爽爆出代孕棄養醜聞後，粉絲紛紛「脫粉」。（取材自微博）
鄭爽爆出代孕棄養醜聞後，粉絲紛紛「脫粉」。（取材自微博）

除了後援會會長、副會長宣布「脫粉」，還有網友曝出前後援會會長也連發數條微博，表示對鄭爽很失望，直呼青春結束了，「曾經有多喜歡現在就有多惡心」。網友有感而發：「這年頭當粉絲真的太難了」、「怎麼有點心疼喜歡過鄭爽的粉絲」。

另外，大陸時尚雜誌也與鄭爽火速「切割」，不久前以鄭爽為封面的雜誌，在棄養醜聞爆出後，火速將一系列的時尚照片刪除，甚至有人找出主編的社群網站，發現主編在18日晚間寫下「過於可怕」的發文，似乎在暗指鄭爽的醜聞，引發熱議。

美國 微博 社群網站

上一則

批鄭爽？前任張翰曾發文：福禍會來找你的

延伸閱讀

鄭爽被爆代孕又棄養 發文暗指「遭舊愛勒索」

鄭爽被爆代孕又棄養 發文暗指「遭舊愛勒索」
網友翻出張恒貼文 驚藏爆料鄭爽時機點「這下看懂了」

網友翻出張恒貼文 驚藏爆料鄭爽時機點「這下看懂了」
「打不掉TMD」 鄭爽被爆找代孕、鬧棄養事件全紀錄

「打不掉TMD」 鄭爽被爆找代孕、鬧棄養事件全紀錄
世界晚報╱南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗喊停

世界晚報╱南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗喊停

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
劉嘉玲一家人聚會，獨缺梁朝偉。（取材自微博）

劉嘉玲家庭照72歲媽搶眼 億萬財產傳由高材生姪子繼承

2021-01-13 02:29
吳奇隆投資有道，老婆也很會經營演藝事業。取材自臉書

吳奇隆公司股票上市 劉詩詩一夜成富婆

2021-01-15 21:57
佘詩曼被爆剪綵費只有2萬港幣。(取材自微博)

娛記爆：600港星失業境況慘 佘詩曼剪綵僅1.6萬

2021-01-15 02:30
章子怡主演「上陽賦」。圖／八大提供

後悔接演「上陽賦」？章子怡首曝挑戰原因

2021-01-12 11:05
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦