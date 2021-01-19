華為小公主姚安娜出道 自許「不負熱愛」

姚安娜正式出道。（取材自微博）

華為 創辦人任正非 的小女兒姚安娜，又被稱為「華為小公主」，在本月14日23歲生日當天宣布出道，推出首支單曲「Back Fire」MV，自許「未來同行，不負熱愛」。

姚安娜接受網路媒體專訪時表示：「我的身分（讓我）獲得的關注度會比其他新出道的藝人要多很多，但同時，劣勢就是這些關注，大家會以一個非常嚴格的標準去要求我，所以我必須要做到可能比很多人更加好，更加地努力，我才能達到大家心目中對我的標準。」

姚安娜是任正非和第二任妻子姚凌所生，跟母姓，原名姚思為，5歲時，學習鋼琴、書法、音樂和國畫，曾以職業芭蕾舞演員為目標，在任正非的鼓勵下2016年高分考入美國 哈佛大學，進修電腦與統計學專業。但姚安娜一直對娛樂圈深感興趣，多次兼職當模特兒，拍了不少時尚照片，還曾登上時尚雜誌「時尚芭莎」封面。

姚安娜也回應「名媛」、「富二代」等標籤和網上種種輿論，坦言明白「每個人都會得到肯定，也會面臨質疑，我能做的只是做好我自己。我會把質疑的聲音當做一個前進的動力」。對於人生目標，曾表示，「我想向世界展示，儘管我出生於一個優渥家庭，但要想達到一個良好的水平同樣需要付出大量努力。我對為了完美而追求完美不感興趣，我的目標是使世界變得更美好」。